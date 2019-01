Die Bestände des Stadtarchivs, die bisher im Bunker in der Realschule gelagert waren, haben in der ehemaligen Hartmannschen Apotheke ein neues Zuhause gefunden. Stadtarchivar Helmut Recker ist enttäuscht, dass die Lösung Mindener Straße 5 abgelehnt wurde. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Wo zu Zeiten der Hartmannschen Apotheke an der Spiegelstraße Pillen, Pulver und andere Medikamente zu finden waren, lagern seit Neuestem alte Akten der Stadt Preußisch Oldendorf. Es ist der Teil des Stadtarchivs, der bislang in der Realschule untergebracht war.

»Die Stadt hat die Räume angemietet, weil bekanntlich das Realschulgelände am Markt verkauft und das Schulgebäude abgerissen wird«, sagt Stadtarchivar Helmut Recker. »Zu dem Bestand, der von dort umgezogen ist, gehören unter anderem die alten Schulakten, die bis zu 50 Jahre vorgehalten werden müssen. Andererseits sind es auch alte Bauakten und viel Material aus dem Alten Amt Preußisch Oldendorf.«

Sehr ungern im Bunker

Die Archivalien musste Recker bis zum Umzug bei Anfragen immer aus dem alten Bunker im Keller der Realschule holen. Immerhin seien die Dokumente dort absolut sicher gewesen: gegen Luftfeuchtigkeit ebenso wie gegen Feuer oder Wasserschäden. »Aber ich bin nur sehr, sehr ungern in den Bunker hineingegangen«, sagt er. »Ich hatte immer Angst, das mich da mal jemand aus Versehen einsperrt. Da wäre ich ja nie wieder rausgekommen. Selbst mit dem Handy hätte ich da nicht heraustelefonieren können.«

Dass das Arbeiten nun angenehmer ist als zuvor und die neuen Räume sich für das Archivieren besser eignen, heißt allerdings nicht, dass Recker glücklich über die jüngsten Entscheidungen des Stadtrates bezüglich des Archivs ist. Die politischen Beschlüsse gaben sogar den Ausschlag für seine Entscheidung, nach 43 Jahren aus der SPD auszutreten. »Ich war 35 Jahre lang in der Kommunalpolitik aktiv, von 1979 bis 2014. Davon 25 Jahre im Rat und noch länger im Bauausschuss als sachkundiger Bürger. Aber von einigen Entscheidungen der jüngsten Zeit bin ich zutiefst enttäuscht«, sagt der 76-Jährige, der seit 16 Jahren ehrenamtlicher Stadtarchivar ist.

Ein Beweggrund für Parteiaustritt

Einer der Beweggründe für den Parteiaustritt sei die federführende Rolle der SPD bei der Entscheidung zum Gebäude Mindener Straße 5 gewesen. Dies wurde von der Stadt letztlich nicht gekauft. Wie berichtet, wollte die Stadt das seit 15 Jahren leerstehende Gebäude erwerben und an selber Stelle ein neues Haus errichten. Von dem Bau hätte die Stadt einen Eigenanteil von 260.000 Euro (30 Prozent der Kosten) tragen müssen. Die Betrag wäre über 60 Jahre abgeschrieben worden, was etwa 4200 Euro pro Jahr bedeutet hätte. Mit knapper Mehrheit von SPD, FWG und UEB wurde der frühere Ratsbeschluss gekippt und das Projekt ad acta gelegt.

»Dabei geht es mir gar nicht allein um das Stadtarchiv«, sagt Recker. Aus seiner Sicht sei das oft falsch kommuniziert worden. »In das geplante Gebäude hätte nicht nur das Archiv ziehen sollen. Es wäre auch Platz gewesen für das DRK, die Stadtbücherei und andere städtische Nutzungen.« Aber auch die Anregung, dass Preußisch Oldendorf sein Archiv nach Lübbecke verlagern könne, fand bei Recker keine Zustimmung. »Das ist eine ganz schlechte Idee«, sagt er. »Warum Stemwede sein Archiv nach Lübbecke ausgelagert hat, habe ich nie verstanden.«

»Lagert eine Stadt ihr Archiv aus, gibt sie ich etwas auf«

Mehrfach habe Lübbecke schon Versuche unternommen, das Preußisch Oldendorfer Archiv zu übernehmen. Schließlich hätten Blasheim, Stockhausen und Obermehnen früher zum Alten Amt Preußisch Oldendorf gehört, dessen Rechtsnachfolger ja die Stadt Preußisch Oldendorf sei. Diese besonders alten Akten – alles Mögliche von Polizei-Akten bis hin zu Bauplänen von Gebäuden – gehören zu dem Archivmaterial, dass jetzt in der alten Apotheke an der Spiegelstraße zu finden ist. »Wenn ich als Stadt das Archiv auslagere, gebe ich etwas auf. Und die Bürger müssten dann lange Wege zurücklegen. Dabei nutzen gerade viele ältere Mitbürger das Archiv.«

Leerstand beseitigt – Schaufenster dekoriert

Was die Nutzung des Stadtarchivs angeht, so beobachtet Helmut Recker, dass in letzter Zeit wieder mehr Menschen Fotos einreichen. »Es sind Aufnahmen aus privaten Beständen oder auch von Unternehmen.« Diese werden von ihm eingescannt, denn auch Archive arbeiten heute immer stärker digital. »Die Besitzer der Fotos können sie entweder zurückbekommen oder die Bilder werden eingelagert.«

Einen Vorteil hat der Umzug in die neuen Räume optisch für die Spiegelstraße. Denn Recker hat das Schaufenster mit Modellen und Karten bestückt, damit auch von außen zu sehen ist, dass es einen Leerstand weniger gibt.