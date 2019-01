Von Eva Rahe

Der offizielle Titel der Tierarztpraxis am Bodenbach in Preußisch Oldendorf lautet nun »KleintierCentrum Preußisch Oldendorf«. Die Aufgabe des Titels Tierklinik ist auch gleichzeitig ein Statuswechsel, denn laut Tierärztekammer Westfalen-Lippe muss eine Tierklinik ständig besetzt und dienstbereit sein. Ständig besetzt heißt, dass die tierärztliche Versorgung der Klinik ganzjährig Tag und Nacht gewährleistet sein muss. Zudem muss ein Tierarzt in der Klinik zur sofortigen Versorgung von Notfallpatienten zur Verfügung stehen.

In den vergangenen Jahren hätten sieben Kliniken im Umkreis ihre Zulassung als Klinik zurückgegeben, erklärt der Leiter des Zentrums, Dr. Michael Heinrich. Entsprechend häuften sich die Anfragen bei den verbliebenen Kliniken. »Als dann auch noch die Tierklinik in Bramsche den Status aufgegeben hat, wurden wir quasi überrannt. Wir konnten das einfach nicht mehr leisten und mussten die Reißleine ziehen«, beschreibt er die Situation.

Immer weniger Tierärzte

Für ihn hat die aktuelle Situation verschiedene Ursachen. Zum einen gibt es einen Mangel an Tierärzten, die bereit sind, Tag und Nacht zur Verfügung zu stehen. Michael Heinrich macht daraus aber keinen Vorwurf an eine neue Generation von Ärzten. »Den Tierarzt, bei dem man Tag und Nacht klingeln kann, gibt es heute einfach nicht mehr«, erklärt er.

Zudem hätten sich auch die Ansprüche der Tierbesitzer geändert, fügt er an. »Wir haben es heute mit Kunden zu tun, die um 3 Uhr nachts anrufen, weil ihr Hund einen Schnupfen hat«, erklärt der Facharzt für Kleintiere. Das beträfe zwar nicht jeden, der sich außerhalb der Praxiszeiten melde, aber es sei auch kein Einzelfall. In diesem Sinne hätten auch die Tierärzte mit dem Wandel der Zeit zu kämpfen, erklärt er. Die Anspruchshaltung der Tierbesitzer sei gestiegen: Allgemein könne man sagen, dass es heute mehr Haustiere gäbe und diese würden auch mehr im Fokus stehen als früher. »Haustiere sind heute Familienmitglieder«, erklärt er.

Lösung Notdienst-Netzwerk

Das Problem der Unterbesetzung von Tierarztpraxen sei weit über den Kreis Minden-Lübbecke hinaus bekannt, erklärt Dr. Michael Heinrich weiter. Auch die Tierärztekammer Westfalen-Lippe hätte das Problem erkannt, habe aber noch keine Lösung parat. Schlussendlich hat sich Dr. Michael Heinrich mit zwei Kollegen, den Tierärzten Dr. Martin Heuer aus Minden und Dr. Eva Peitzmeier aus Hille zusammengesetzt und nach einer örtlichen Lösung gesucht. Heraus kam der »Kleintiernotdienst Minden-Lübbecke«, der am Wochenende von samstags 12 Uhr bis montags 8 Uhr zu erreichen ist.

Dieser Kleintiernotdienst ist ein Zusammenschluss von 18 Tierärzten im Kreisgebiet, die sich bereit erklärt haben, an den Wochenenden und zu Feiertagen einen Notdienst zu übernehmen. Wer nun diese Notfallnummer wählt, der wird an den notdiensthabenden Tierarzt weitergeleitet. Dieser bestellt den Patienten nach einem ersten Gespräch entweder zu sich in die Praxis oder schickt ihn direkt in eine Tierklinik weiter.

Sprechzeiten eingeschränkt

Für das Kleintier-Centrum Preußisch Oldendorf heißt das, dass die dortigen Veterinärmediziner für Notfälle am Wochenende und nachts nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Notfall-Bereitschaft in der Woche ist von montags bis samstags zwischen 7.30 Uhr und 21.30 Uhr und sonntags von 8 Uhr bis 12 Uhr. »Eine gewisse Sicherheit gibt es also weiterhin«, erklärt Dr. Michael Heinrich. »Zudem haben die Kollegen auch weiterhin die Möglichkeit, die Notfälle direkt an uns weiterzuleiten«, fügt er an.