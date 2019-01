Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf (WB). Schlagzeug-Soli, Liebeslieder und praktische Anweisungen bei Schneckenbefall: All das hat die A-Capella-Musikgruppe Female Affairs auf Einladung des Verein KuK in der Aula der Sekundarschule Preußisch Oldendorf geboten.

»Ein Mixtape ist das höchste an Intimität, das man bieten kann«. Mit diesem Zitat des britischen Autors Nick Hornbys wurde das zweistündige Konzert »Mixtape 2.0« am Sonntag eingeleitet. Unter diesem Motto stand auch der weitere Verlauf des Abends. Verschiedene Songs wurden mit Alltagsthemen neu betextet. So durchstöberte das Sextett zum Beispiel beim Finale musikalisch den Kleiderschrank von Sängerin Almut Treude zur Melodie von Gloria Gaynors »I will survive«.

100 Zuhörer

Das Konzert der A-Capalla-Band bot den etwa 100 Zuhörern einen vielseitigen Mix bekannter Hits in neuem Gewand, aber auch eigene Songs. Unter anderem sang Ute Winkelmann David Bowies »Life on Mars«. Britta Dinkelbach machte es sich auf einem Stuhl bequem und präsentierte ihr Lied »Morgen, Morgen«, in dem es um das Erledigen oder Aufschieben von Aufgaben geht. Im Stück »Alarm« drehte sich alles um den heimischen Garten – und die dort lebenden Schnecken.

Neben interessanten Reimen in einem Lied über Pollen (»Ich bekomme Globoli – für meine Allergie«) sorgte vor allem Sängerin Jördies Treude für viele Lacher. Sie zog während ihres Solos ein immer länger werdendes Tuch aus ihrem Kleid und zauberte anschließend eine Perücke hinter ihrem Kopf hervor.

Applaus für »Pete the Beat«

Besonderen Applaus erhielt auch der »Rhythmusgeber der Gruppe«, Peter Wehrmann, der sich auch »Pete the Beat« nennt. Er bot dem Publikum eine besondere Vorführung seiner Beatbox-Künste: Nur mit dem Mund erzeugte er ein »Honky Tonk Women«-Schlagzeugsolo und perfekte E-Gitarren-Imitationen aus ACDC- und Led Zeppelin-Hits. Für Staunen sorgte zudem Renate Schindler, die mit überraschend tiefer Stimme sang.

Ein weiteres Glanzlicht bildete ein Medley verschiedener Filmmusiken. Dazu gehörten Serienhits wie »Hey, Wicky«, »Heidi«, »Herr Rossi sucht das Glück« oder die »Muppet-Show«. Verbunden damit wurde ein Gewinnspiel veranstaltet. Wer die exakte Anzahl aller eingebauten Musikschnipsel benennen konnte, hatte die Chance, eine »Female-Affairs«-CD zu gewinnen. Dabei lieferte das Medley einen perfekten Einstieg in die Pause: Mit »Doch für heut’ ist wirklich Schluss«, Musik aus dem »rosaroten Panther«, wurde die erste Hälfte beendet.

Nach einer derart gelungenen Zusammenstellung war es kaum verwunderlich, dass ein trauriges »Oahhh« aus dem Publikum zu hören war, als das letzte Lied angekündigt wurde. Beschwingt und zufrieden verließen die Besucher nach dem Finale die Schulaula.