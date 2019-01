Von Arndt Hoppe

Einstimmig sprachen sich die Anwesenden während der Zusammenkunft im Bürgerhaus Preußisch Oldendorf für die Auszeichnung Kestings aus, der 14 Jahre lang selbst die Geschicke des Verein gelenkt hat. Erst im vergangenen Jahr hatte er aus gesundheitlichen Gründen das Amt an die jetzige Doppelspitze abgegeben. Die beiden Vorsitzenden Friedhelm Ossenschmidt und Horst Nierhaus dankten ihrem Vorgänger für seinen unermüdlichen Einsatz: »Deinem Engagement, unterstützt vom gesamten Vorstand, ist es zu verdanken, dass der Verein heute noch besteht«, sagte Ossenschmidt. »Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass Klaus sich im besonderen Maße um die Förderung des Vereins verdient gemacht hat.«

Fast seit der Gründung im Verein

Klaus Kesting und seine Frau Irene sind dem Verein gleichermaßen verbunden. »Wir sind fast seit der Gründung Mitglieder«, sagte Kesting. Die Wandergruppe, die heute Teil des Verkehrs- und Heimatvereins ist, wurde 1980 als Wanderverein Preußisch Oldendorf gegründet. »Wir sind nur etwa ein halbes Jahr später eingetreten«, sagte der neue Ehrenvorsitzende. In den fast vier Jahrzehnten sei die Gruppe freundschaftlich zusammengewachsen. »Wir treffen uns regelmäßig, auch ohne zu wandern«, erklärt Irene Kesting. »Wir lieben uns alle im Wanderverein.« Von dem guten Zusammenhalt zeugen auch die weiteren Ehrungen langjähriger Mitglieder. Waltraut Nölker ist seit 30 Jahren dabei, seit zehn Jahren im Verein sind Renate Kühn, Gerd Kühn, Ilse Grosse und Margret Grönemeyer.

Friedhelm Ossenschmidt vergaß aber auch nicht, allen seinen Dank auszusprechen, die »uns mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützt haben«. Zudem dankte er den Aktiven, die beim Saubermachen in und um den Pavillon, beim Klönen, beim Grillen, bei der Ausarbeitung und Durchführung von Veranstaltungen geholfen haben. »Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen«, sagte er. Besonders hob er den Einsatz der »emsigen Wegewarte« Günter Strakeljahn, Rolf Köster und Günter Nölker hervor. Sie hätten Wege und Plätze in einem vorbildlichen Zustand gehalten.

50 Veranstaltungen im Jahr

Gaby Nierhaus berichtete von den Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Dazu zählten unter anderem die traditionelle Wanderung mit Bewohnern des Wittekindshofs. Auch in diesem Jahr stehen wieder 50 Veranstaltungen auf dem Programm der Wanderfreunde. Unter anderem sind regelmäßige Abendradtouren vorgesehen, gemeinsame Wanderungen mit geselliger Einkehr (etwa nach Levern oder Schmalge) sowie die Teilnehme an den Meller Wandertagen am 6. Oktober. Der Jahresausflug am 4. August geht in den Harz. Längere Wandertouren sind nach Angaben von Friedhelm Ossenschmidt nicht mehr dabei. »Es sind meist Strecken bis zehn Kilometer.«

Zufrieden zeigten sich die Vorsitzenden, dass die Mitgliederzahl mit 103 seit längerer Zeit recht konstant geblieben ist. »Es scheint, dass die guten örtlichen Wanderwege sehr gut genutzt werden. Zumindest sind die Parkplätze häufig voll«, sagt Horst Nierhaus. In Preußisch Oldendorf gebe es mindestens sieben A-Wanderwege. »Aber offenbar gehen die meisten heute lieber allein als in der Gruppe.« Für Interessierte hat Friedhelm Ossenschmidt noch einen Tipp. »Die Wanderwege sind alle auch digital erfasst und sind im Internet zu finden unter www.teutonavigator.com. »Aber neue Mitglieder sind bei uns stets willkommen.«