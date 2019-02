Die Bünder Straße (Landesstraße 557) wird von Mitte Mai bis Mitte November wegen Bauarbeiten an diesem Abschnitt an der Hudenbeck gesperrt. Darüber informierte der Landesbetrieb Straßen NRW jetzt die Stadt Preußisch Oldendorf. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Von Mai bis November wird die Bünder Straße (L557) zwischen Bad Holzhausen und Börninghausen an der Hudenbeck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Über diesen Plan des Landesbetriebs Straßen NRW informierte Michael Reimann von der Stadt Preußisch Oldendorf am Dienstagabend im Bauausschuss.