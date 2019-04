Das ehemalige Ärztehaus an der Bremer Straße in Preußisch Oldendorf ist zum Kinderhaus umgebaut worden. Sozialpädagoge Markus Menninga leitet die Einrichtung. Darin werden 14 Kinder mit Betreuern eine neue Familie finden. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Das frühere Ärztehaus an der Bremer Straße füllt sich wieder mit Leben. Wo früher so ziemlich jeder Preußisch Oldendorfer schon einmal im Warte- oder Behandlungszimmer saß, wird wieder Menschen geholfen: Aus dem Ärztehaus ist ein Kinderhaus geworden.

Markus Menniga ist einer der Erwachsenen, die dazu beitragen, dass sie dort ein neues Zuhause finden. »Wir sagen nicht so gern Mitarbeiter, weil wir für die Kinder wie eine zweite Familie sind«, erklärt er. Denn die Kinder, die seit Dezember 2018 in das frisch in freundlichem Hellgelb gestrichene Haus einziehen, mussten aus ganz unterschiedlichen Gründen ihre Familien verlassen. »In der Regel haben die Kinder dort traumatische Erfahrungen gemacht«, erklärt der studierte Sozialpädagoge. Er ist Bereichsleiter für zwei Kinderhäuser des Familien-Hilfezentrums Weidenkorb in Preußisch Oldendorf und Hüllhorst.

»Weidenkorb ist eine dezentrale Jugendhilfeeinrichtung, die in verschiedenen Einrichtungen für umfassende Betreuung, Versorgung und Förderung von Kindern und deren Familien sorgt«, erklärt Lothar Jensen, Geschäftsführer des Familien-Hilfe-Zentrums. Ziel des Kinderhauses sei, ein spezielles Zuhause für die Kinder zu sein. Das Aufnahmealter liegt zwischen fünf und elf Jahren. Bisher seien neun Kinder eingezogen. »Nach und nach werden es in Preußisch Oldendorf 14 junge Bewohner sein«, sagt Jensen. Auch die Zahl der Erwachsenen im Haus belaufe sich dann auf 13 bis 14. »Sie müssen bedenken, dass an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden lang jemand für die Kinder da sein muss«, sagt Markus Menninga.

»Ich hatte eigentlich gar nicht vor, noch eine Einrichtung zu gründen«

Neben den dann zehn pädagogischen Mitarbeitern sind auch Hauswirtschaftskräfte Teil der beiden Gruppen, die kochen, Wäsche waschen und das Haus sauber halten. Denn wenn alle 14 Kinder eingezogen sind, teilen sie sich in zwei Gruppen auf den beiden Wohnetagen auf. »Sie bilden mit den Betreuenden jeweils eine Art künstlich zusammengestellte Geschwistergruppe. Dabei achten wir sehr genau darauf, dass diejenigen, die dazukommen, hineinpassen, auch in die Geschwisterfolge«, sagt Lothar Jensen. In beiden Gruppen haben die Kinder ihre eigenen Zimmer, dazu gibt es jeweils eine Küche, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer.

»Wir merken und können sehr gut verstehen, dass die Preußisch Oldendorfer neugierig sind, was jetzt in diesem so bekannten und zentralen Gebäude passiert«, sagt Lothar Jensen. Die Idee, dort ein weiteres Kinderhaus einzurichten, sei im Gespräch mit Toni Lücker gekommen. »Bei einem Glas Wein sprach er mich an, dass sich das frei werdende Ärztehaus bestens als Kinderhaus eigne«, erinnert sich Jensen, der schon lange mit dem Preußisch Oldendorfer Mediziner befreundet ist. »Ich hatte eigentlich gar nicht vor, noch eine Einrichtung zu gründen. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir es verwirklicht haben.«

»Eltern bleiben immer Eltern«

Wichtig ist beim Konzept des Familien-Hilfe-Zentrums, zu dem auch ein eigenes Institut für Traumapädagogik gehört, dass die Kinder trotz aller verstörenden Erlebnisse die Verbindung zu ihrer Ursprungsfamilie behalten. »Eltern bleiben immer Eltern«, sagt Lothar Jensen. »Deshalb gibt es in den beiden Gruppen einen so genannten Familientisch. Diese sind liebevoll geschmückt und darauf stehen Fotos von Eltern und Geschwistern«, sagt Markus Menninga. »Ich selbst und andere Mitarbeiter haben auf unserem Tisch auch Fotos unserer Familien. Manchmal kommt sogar mein kleiner Sohn zu Besuch.«

Die jungen Bewohner wiederum treffen ihre Eltern regelmäßig, entweder bei ihnen oder im Kinderhaus. »Wir wollen versuchen, feinfühlig und angemessen mit den Problemlagen der Menschen umzugehen. Ohne Schuldzuweisungen«, beschreibt Lothar Jensen den Ansatz. »Die Eltern leiden unter der Trennung ganz ähnlich wie die Kinder.« Oftmals hätten sie selbst traumatische Erlebnisse durchlitten. »Unser Motto lautet: Vom Verstehen zum Verständnis. Vom Verständnis zum Handeln.«

»Die Kinder bleiben unterschiedlich lang bei uns«

Bei manchen, aber durchaus nicht bei allen, wirken sich ihre Erlebnisse auch auf ihre schulischen Fähigkeiten aus, etwa Konzentration oder Belastbarkeit. Weidenkorb kooperiert deshalb mit der Grundschule Preußisch Oldendorf, indem eine eigene Betreuung für die Kinder aus dem Haus zur Verfügung gestellt wird. »Wir bieten ihnen eine so genannte Insel. Das heißt, wenn Probleme auftreten, können sie sich mit der Betreuung in einen Raum zurückziehen, bis sie wieder am Unterricht teilnehmen können«, beschreibt Markus Menninga das Prinzip. »Die Insel könnte bei Bedarf auch von anderen Schülern genutzt werden.«

Noch sind Zimmer im Kinderhaus leer, doch schon bald werden auch sie bewohnt sein. »Die Kinder bleiben unterschiedlich lang bei uns«, weiß Markus Menninga. »Es wird aber im Haus auch eine zusätzliche Einliegerwohnung geben. Sie soll Bewohner, die heranwachsen und sich langsam von uns abnabeln, die Möglichkeit der Verselbstständigung geben.« Die Wohnung hat einen eigenen Eingang, aber bei Bedarf ist der Weg zur Familie im Haus kurz. »Wichtig ist für unsere Kinder, dass das Haus ein sicherer Ort ist. Und wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen«, sagt er. Er blickt auf die renovierte Fassade und sagt: »Als Ärztehaus ist es ein Haus für Menschen gewesen. Und genau das soll es auch weiterhin sein: ein Haus für Menschen.«