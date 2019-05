Zahlreiche Mitglieder der Dorfgemeinschaft »Wir im Eggetal« haben gemeinsam den neuen, kleineren Maibaum am Haus der Begegnung in Börninghausen aufgestellt.

Preußisch Oldendorf (WB). Seit mehr als 20 Jahren haben die Börninghauser ihren Maibaum an der Grundschule aufgestellt. Nun gibt es einen neuen Baum und der wird erstmals am Haus der Begegnung aufgerichtet. Das feiern die Eggetaler gemeinsam an diesem Mittwoch, 1. Mai.

»Der Baum wird nicht mehr so groß sein wie sein Vorgänger«, erklärt der Vorsitzende des Eggetaler Heimatvereins Frank Bekemeier. Das habe verschiedene Gründe. »Für das Aufstellen und Abbauen des alten Baums benötigten wir bisher immer einen Kranwagen. Derart schweres Gerät können wir an dem neuen Standort nicht einsetzen, weil wir mit so einem Fahrzeug gar nicht dort hin kämen«, erklärt Bekemeier.

Der neue Baum ist mit zehn Metern um die Hälfte kürzer als sein Vorgänger. Er wird in schlichterem Design künftig am Haus der Begegnung neben dem Bouleplatz stehen. Sein Aussehen soll sich mit der Zeit entwickeln. Die Idee ist, dass jedes Jahr ein anderer Verein aus dem Tal den Baum schmücken darf.

Die Feier mit dem neuen Maibaum beginnt um 11 Uhr am Haus der Begegnung. »Wir haben uns mal wieder ein nettes Spiel ausgedacht, dass sicher für viel Spaß und Unterhaltung sorgen wird«, verspricht Volker Brinkmeier. Auch die Minigolfanlage hat an dem Tag geöffnet und startet in die neue Saison.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Essern Highlanders Pipe Band. Mit den Klängen von Dudelsack und Trommeln vermitteln sie schottischen Flair. »Baumstammweitwurf mit den Resten des alten Maibaumstamms haben wir uns aber nicht als Spiel ausgedacht«, scherzt Brinkmeier.