Zu sehen waren die Bilder im Bürgerhaus. Die Originale stammen aus Archiven und Nachlässen oder von Privatpersonen. Einige Bilder sind mehr als 100 Jahre alt.

»Die Resonanz auf diese Schau war an beiden Tagen sehr gut«, sagte Stadtachivar Recker. Viele Besucher hätten Gebäude, Straßen und abgebildete Menschen wiedererkannt und fragten sich, was wohl heute an Ort und Stelle los sei. »Besonders in den 70er- und 80er-Jahren wurde viel wertvolle Bausubstanz vernichtet, um modernen Bauformen Platz zu machen«, sagte Johanna Hespe, ehemalige Leiterin der Musikschule Preußisch Oldendorf.

»Ein geschichtsloses und teilweise hässliches Ambiente«

Zum Beispiel sei an der B 65 ein Ambiente erzeugt worden, das bis heute weiterhin den Ort durchschneiden und verschmutzen würde. »Ein geschichtsloses und teilweise hässliches Ambiente«, sagte Johanna Hespe.

Um an die vergangenen 30 Jahre zu erinnern und Fragen nach der Gegenwart und Zukunft zu stellen, zeigte Johanna Hespe auf selbstangefertigten Tafeln eigenes Archivmaterial. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hätten Bürgerinnen und Bürger immer wieder Projekte angestoßen oder umgesetzt, um die örtlichen kulturellen Angebote zu bereichern oder um Impulse zu geben für einen lebenswerteren Stadtkern.

»Ein Stadtzentrum ist mehr als ein Einkaufszentrum«

»Was an diesen beiden Nachmittagen deutlich wurde war, dass wohl die meisten Bürger in Sorge die Berichte über weiteren Abrissabsichten im Ortskern zur Kenntnis nehmen«, sagt Johanna Hespe. Schon 2001 wurde von Rita Tscherpel dazu auf einem Flugblatt festgestellt »Ein Stadtzentrum ist mehr als ein Einkaufszentrum«.

Aufgrund des regen Interesses werden Helmut Recker und Karl-Wilhelm Finke demnächst zu einer Veranstaltung ins Bürgerhaus einladen. Dort wird nochmals die Ausstellung mit den 149 Fotos von Stadtarchivar Helmut Recker gezeigt. Es soll auch Zeit geben, um über die aktuellen Planungen zu sprechen.