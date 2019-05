Bad Holzhausen (bir). Kunst in und an den Beeten und Wegen, Kunst in Form von Bildern und Skulpturen, Kunst mit Farben- und Materialvielfalt: Das und mehr haben zahlreiche Besucher bei besten Wetterbedingungen auf dem Hof Kampschäfer entdeckt. Gastgeberin und Initiatorin Anne Schulze-Lammers sowie die fünf Künstler zeigten sich sehr zufrieden mit der Besucherresonanz.