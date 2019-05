Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf (WB). Bahn frei für die »Feuerfüchse«: So nennen sich die Mitglieder der neuen Kinderfeuerwehr Börninghausen. Ihre Gründung wurde am Sonntag während eines Tages der offenen Tür gefeiert.

»2016 wurde es uns erlaubt, schon Kinder ab sechs Jahren bei uns mitwirken zu lassen«, erklärte Wehrleiter Edgar Hensel während der Gründungsfeier. Vorher wurde ein Mindestalter von zehn Jahren vorausgesetzt. Damit kam jetzt eindeutig der Wunsch auf, auch in Preußisch Oldendorf eine Kinderfeuerwehr einzurichten.

Bei anderen Löschgruppen informiert

Allerdings sei man sich nicht sicher gewesen, welche Voraussetzungen dazu nötig sind. Um das zu prüfen, informierte sich Feuerwehrfrau Imke Ramsberg (31) bei anderen Löschgruppen, die bereits eine Kinderfeuerwehr eingerichtet hatten. Ihr Ergebnis: »Wir können das machen, aber wir brauchen genügend Leute, die uns unterstützen.« Und diese Hilfe fand sich schnell: »Viele waren bereit, sich bei der Feuerwehr einzubringen, wollten aber selbst nicht im blauen Anzug stehen«, sagte Edgar Hensel.

Auch Bürgermeister Marko Steiner wünschte der Kinderfeuerwehr einen guten Start: »Vielleicht macht es ihnen ja so viel Spaß, dass sie irgendwann mal in die echte Feuerwehr aufsteigen und dann unsere Leben retten.« In diesem Zusammenhang dankte er noch einmal der Freiwilligen Feuerwehr für ihren außerordentlichen Einsatz für ihre Mitbürger.

Stadt unterstützt

Besonders betonte Steiner auch, dass es überhaupt keine Diskussionen gegeben habe, als in der Stadt über eine finanzielle Unterstützung der Gruppe gesprochen wurde. »Allen war klar, wie wichtig eine Kinderfeuerwehr ist.«

Für viele Lacher der Besucher sorgte seine Aussage über einen baldigen Zuwachs der Gruppe: »Ich weiß nicht genau, wie schnell sich Füchse vermehren, aber unter guten Umständen nimmt das Rudel bestimmt schnell zu.«

Für die Organisation und Leitung der Feuerfüchse ernannte Wehrleiter Edgar Hensel Imke Ramsberg zur offiziellen Stadtkinderfeuerwehrwartin. Als Motivation für ihr Engagement sähe sie vor allem die aktuelle Lage der Jugendfeuerwehr: »Die Zahl der Jugendlichen in der Feuerwehr nimmt immer mehr ab. Oft sind die Kinder lieber Mitglied in einem Sportverein.« Jetzt könne man die Kinder bereits deutlich früher für die Feuerwehr gewinnen. Ramsberg selbst ist seit 21 Jahren bei der Feuerwehr, ebenfalls gestartet in einer Jugendfeuerwehr.

Pädagogen mit an Bord

Unterstützt wird sie bei der Arbeit mit den Kindern von einem Team aus feuerwehrtechnischen und pädagogischen Fachkräften. Zu diesen gehören Sandra Ryba, Mira Löber, Sarah Wolf, Marlen Loire, Jacqueline Brinks, Axel Bonnard und Ingo Eickenhorst.

Mit den Feuerfüchsen, die zwischen sechs und neun Jahre alt sind, basteln sie zusammen, lernen Wichtiges über den Brandschutz und Vorgehensweisen bei Notfällen. Dabei soll der Fokus allerdings mehr auf kleinen, häuslichen Vorfällen liegen. Wer selbst gerne zu den Feuerfüchsen gehören will, kann einfach mal bei ihnen vorbeischauen: Sie treffen sich jeden zweiten Samstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Börninghausen an der Grundschule. Genauere Informationen sind auch unter Telefon 0160/6284175 erhältlich.

70. Geburtstag der Löschgruppe

Neben der Einweihung der Feuerfüchse wurde zeitgleich auch das 70-jährige Bestehen der Löschgruppe Börninghausen gefeiert. Dazu gab es einen Tag der offenen Tür, für den verschiedene Aktionen vorbereitet waren. So konnte man Fettexplosionen beobachten und das Aufschneiden eines Autos erleben. Zudem befanden sich mehrere große Feuerwehrautos auf dem Platz, in die sich hineingucken und sich hineinsetzten durfte.

Für die jüngeren Besucher gab es eine Hüpfburg und verschiedene Spielangebote, beispielsweise konnte mit einem Feuerwehrschlauch auf eine Platte gezielt werden. Mit regelmäßigem Signal der Sirenen sorgte die Börninghauser Feuerwehr dafür, dass auch Bürger aus weiterer Umgebung angelockt wurden.