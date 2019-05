Von Silke Birkemeyer

Ideengeber für die ungewöhnliche Suche nach den Vorfahren war seinerzeit Ortsheimatpfleger Willi Koch, der ein großes Herz für Historisches hat. Er entdeckte die Zusammenhänge zwischen Dunkers und Große-Dunkers und recherchierte fleißig weiter. Zwischenzeitlich wurde der Stammbaum sogar von einem Familienmitglied zusammengefasst. Er misst stolze 3,25 Meter, erklärt Heiner Große-Dunker im Vorfeld des großen Familientreffens.

65 Mitglieder hätten zugesagt

Das Treffen soll an diesem Freitag – natürlich an der Geburtsstätte der Sippe, wie Heiner Große-Dunker seine Verwandten liebevoll nennt. 65 Mitglieder hätten zugesagt und würden zu dem Fest aus ganz Deutschland anreisen. Geplant sind außer einem Frühstück inklusive Begrüßung durch den Ortsheimatpfleger auch eine Präsentation zur Geschichte der Familie und ein Rundgang durch den Ort, bevor der Tag mit einem Grillfest am Dorfplatz ausklingen soll.

Heiner Große-Dunker: »In dieser großen Runde treffen wir uns wirklich nur alle paar Jahre. Und eventuell zwischendurch für einen runden Geburtstag in kleinerer Runde.« Der Getmolder arbeitet seit August 2018 an den Vorbereitungen des Sippentreffens. Zu der Zeit hatte er gerade wieder einen Cousin getroffen. Schnell wurde klar: »Eigentlich wäre das mal wieder dran.«

»Mein Cousin Ulrich aus New York kommt nie«

Nach 2007 und 2011 ist es nun das dritte Treffen. Es bringt Große-Dunkers im Alter von einem Jahr bis zu 84 Jahren zusammen. Doch auch diesmal wird die Sippe wieder auf eine Person verzichten müssen. »Mein Cousin Ulrich aus New York kommt nie«, sagt Heiner Große-Dunker. Dafür freue er sich umso mehr auf Gäste von Hamburg bis München. Und vielleicht kann er so etwas von seinem Familiensinn an seine Enkel Marvin, Finja, Jil und Lenja weitergeben und so das Treffen zu einer Tradition werden lassen.