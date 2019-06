Die 27 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hedem-Lashorst feiern 90. Geburtstag ihrer Wehr am Gerätehaus in Hedem. Foto: Jessica Eberle

Von Jessica Eberle

Es gibt Einsätze, die den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr nicht so schnell aus dem Kopf gehen. Am Gerätehaus in Hedem kamen die 27 Mitglieder zusammen, um die vergangenen 90 Jahre zu reflektieren. Unterbrandmeister Tobias Vinke erinnert sich an die Explosion eines Wohnhauses in Bad Holzhausen. Ein Mann hatte die Sprengung vorsätzlich durchgeführt, um sich das Leben zu nehmen: »Was wir dort vorfanden, war ein reines Trümmerfeld«, sagte Vinke. Auch der Chemikalienfund in Börninghausen hatte den Einsatzkräften viel Konzentration abverlangt.

Löschgruppenführer Kevin Schmidt betonte, dass die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr keineswegs ungefährlich sei: »Jedem der hier mitwirkt ist bewusst, dass er im Zweifel Leib und Leben riskiert. Wir müssen dorthin, wo andere flüchten: in brennende Häuser und an Unfallstellen.«

Neubau in aller Munde

Auch Bürgermeister Marko Steiner war zum 90. Geburtstag der Wehr gekommen. Er sprach der Kameraden seine Dankbarkeit aus und lobte die interkommunale Zusammenarbeit mit den ortsnahen Feuerwehren. Zum Fest erschienen nämlich auch die Löschgruppen aus Destel, Börninghausen, Schröttinghausen, Holzhausen und Getmold. Steiner wies außerdem auf die Zusammenlegung der Wehren aus Hedem-Lashorst und Getmold hin und auf den Bau des neues Gerätehauses in Lashorst hin.

Bisher sei noch nicht abzusehen, wann der Neubau in Lashorst eröffnet werde, sagte Kevin Schmidt. Auf dem Gelände in Hedem konnten die Besucher, Oldtimer-Fahrzeuge begutachten. Zur Verfügung gestellt wurden sie von der Betriebsfeuerwehr Naue und vom Feuerwehrmuseum Schröttinghausen.

Im »Feuerwehrcafé« gab es schließlich Zeit, sich mit den Einsatzkräften der Nachbardörfer auszutauschen. Etwa 100 Besucher waren gekommen, um der Freiwilligen Feuerwehr Hedem-Lashorst zu gratulieren.