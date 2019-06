Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf-Bad-Holzhausen (WB). Er gehört noch immer zu den schillerndsten Figuren im Fußballgeschäft: Ansgar Brinkmann (49), ehemaliger Profi des DSC Arminia Bielefeld, ist am Samstagabend zu Gast beim Pfingstsportfest des SuS Holzhausen gewesen.

Die Veranstaltung mit dem Kultkicker und Entertainer stand unter dem Motto »›Die größte Bitch im deutschen Fußball‹ spricht« – eine Bezeichnung, die sich Brinkmann einst selbst aufgrund seiner mangelnden Vereinstreue gab. Der Ex-Profi war Mitglied in 18 unterschiedlichen Vereinen, zuletzt beim TSV Juist.

Zusammen mit 1-Live-Moderator Peter Schulz wurden zunächst mehrere Kapital aus dem gemeinsam verfassten Buch »Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich« vorgelesen. Das erschien 2017. Zu hören gab es außerdem Passagen aus Brinkmanns neuem Buch, das Ende Juni auf den Markt kommt. Es trägt den Titel »Die Straße holt sich den Fußball zurück.«

In den Textpassagen ging es um verschiedene Erlebnisse aus Brinkmanns Profi-Karriere wie beispielsweise Probetrainings mit Philipp Lahm, Niederlagen gegen den FC Bayern München und diverse Partyerlebnisse außerhalb der Spiele. Zudem sprach Brinkmann über Begegnungen mit Stefan Effenberg und Jürgen Klopp sowie seinen Erlebnissen im Dschungel-Camp, das er 2018 bereits nach zehn Tagen freiwillig wieder verlassen hatte.

Mit der Aussage »Selbstvertrauen ist mein Hobby« machte er deutlich, dass ihm immer klar gewesen sei, welches Ansehen er unter Trainern genossen habe und dass er dieses auch zu nutzen gewusst habe. So weigerte er sich teilweise einfach, ausgewechselt zu werden, obwohl das eigentlich so vorgesehen war. Den Ruf als Enfant terrible des Fußballs erhielt Brinkmann nicht zuletzt deshalb, weil er auch mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Er musste einige Geldstrafen bezahlen, unter anderem wegen Körperverletzung. Brinkmann ist außerdem Pate des Kinderhospizes Bethel.

Am Ende der Veranstaltung konnten etwa 100 Besucher Fragen an Brinkmann stellen. Aufklärungsbedarf gab es beispielsweise bei »Was hat ein Bundesligaspieler im Kühlschrank?«, »Warum hast du diese Frisur seit mehr als 35 Jahren?« oder »Warum geht man ins Dschungel-Camp?« Brinkmann gab freundlich Auskunft. Zudem gab es die Gelegenheit, Fotos mit ihm zu machen und sich ein Buch signieren zu lassen.

Gerade bei den etwas älteren Besuchern, die Brinkmanns aktive Spielzeit noch live mitverfolgt haben, konnten mit seinen Anekdoten viele Erinnerungen an herausragende Momente geweckt werden. Videoeinspielungen rundeten den Besuch des »weißen Brasilianers« am Bahndamm ab.