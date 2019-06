Zu dem Angebot, das das Pfingstsportfest des SuS abrundete, gehörten vielfältige Spielstationen wie zum Beispiel Fußballdart sowie ein Beachvolleyballturnier. Um beim Sportfest nicht nur Fußball zu spielen, wird der Fokus des »Bunten Rasens« auf andere Sportarten gelegt. In den Jahren zuvor haben alle Sportabteilungen ihre Arbeit an diversen Stationen vorgestellt. Doch seit dem vorigen Jahr wird das Spielfest vom Freundeskreis des SuS in Kooperation mit dem Förderverein der Grundschule Bad Holzhausen, dem Offenen Ganztag und dem Max-und-Moritz-Kindergarten organisiert.

Viele Freiwillige aktiv

»Ohne diese Zusammenarbeit wäre das nicht möglich gewesen«, sagt Organisatorin Sabine Möllering-Stork vom Freundeskreis. Zur Vorbereitung habe es mehrere Treffen gegeben, bei denen die Aktionen geplant wurden. Zu den Ständen, die von Freiwilligen betreut wurden, gehörten Dosenwerfen, Sackhüpfen, Entenangeln, Kinderschminken, Airbrush oder Tattoos, eine Schatzsuche in einem Sandhaufen und ein heißer Draht. An manchem Stand gab es Kleinigkeiten zu gewinnen. Wer zum Beispiel einen Schatz im Sandhaufen fand, durfte diesen gegen Stofftiere, Puzzle oder ähnliches eintauschen. Beim Entenangeln lockten kleine Enten zum Anstecken.

Die Kinder erhielten eine Laufkarte, auf der sie an jedem Stand Stempel sammeln konnten. Die vollgestempelten Karten wurden mit Helium-Luftballon gen Himmel geschickt. Mit etwas Glück konnten die Teilnehmer damit bis zu drei Kinogutscheine gewinnen.

Höhepunkt Fußballdart

Das Frauen-Beachvolleyballturnier hatte Trainer Holger Brinkhoff organisiert. Daran nahmen zwei Mannschaften des SuS Holzhausen, eine Mannschaft des OTSV Preußisch Oldendorf und eine Mannschaft des ATSV Espelkamp teil.

Ein weiterer Höhepunkt, für die es keinen Stempel auf der Laufkarte gab, war das große Fußballdart. Dieses hatte es in den Vorjahren nicht gegeben. Dort konnten Kunstschützen mit Stoff-Fußbällen auf eine große aufgeblasene Dartscheibe schießen, wo sie an der Klettoberfläche kleben blieben. Besonders hohe Punktzahlen brachten den Kickern ebenfalls Preise ein. Außerdem gab es eine Hüpfburg, eine Ballonkünstlerin und viel Platz, um Fußball oder andere Sportarten zu spielen. Da sich das Angebot des »Bunten Rasens« hauptsächlich an Kinder richtete, durften Eiscreme und alkoholfreie Cocktails nicht fehlen.

Entenrennen vielleicht 2020 wieder

Das in den Vorjahren beliebte Entenrennen gab es diesmal nicht. »Wir wollen, dass es etwas Besonderes bleibt«, erklärt Vereinsvorsitzender Holger Haake. Aber es gibt gute Aussichten: »Wir überlegen, nächstes Jahr wieder ein Entenrennen durchzuführen«, sagt Haake. Er sah beim Spielfest den Vorteil, dass dadurch mehr Kinder auf den SuS Holzhausen aufmerksam würden. »Wir haben zwar aktuell keine großen Zukunftssorgen, was den Nachwuchs betrifft, aber wir freuen uns immer über neue Vereinsmitglieder.« Haake fügte an: »Es wird schon schwieriger, Kinder für den Fußball zu begeistern, jetzt, wo man stattdessen auch einfach mit der Playstation spielen könnte.«

Genügend Kinder waren aber auf jeden Fall auf dem Spielfest. Vor dem Kinderschminken- und Tattoo-Stand war immer eine lange Schlange und auch an den anderen Stationen war viel los.