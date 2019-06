Zur Feier dieses Jubiläums ist am Freitag sogar die NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser (CDU), ins kleine Hedem gekommen . Daneben konnte Kooperationsvorsitzender und Kreislandwirt Rainer Meyer weitere Persönlichkeiten aus Politik, Land- und Wasserwirtschaft am Hedemer Wasserwerk begrüßen. Sein besonderer Gruß galt zwei Gründungsmitgliedern.

Von Seiten der Wasserversorger war Jochen Simke aus Bünde vor Ort. Und Landwirt Herbert Reker (80) aus Bad Oeynhausen war zum Festakt gekommen. Im Gespräch mit dieser Zeitung erinnerte sich Reker: »Wie bei vielen Dingen war auch dabei aller Anfang schwer. Wir mussten die Landwirte größtenteils erst überzeugen.« Auch seien Verhandlungen mit den Kreisen Herford und Lippe geführt worden.

»Er ist die Seele der Wasserkooperation«

Ein Mann, der die Kooperation über die gesamte Zeit hinweg geprägt hat, gab als Festredner einen Rückblick auf diese Entwicklung. Rainer Meyer hob die Verdienste des Geschäftsführers der Wasserkooperation hervor: »Werner Weingarz ist immer ein ›Motor‹ der Zusammenarbeit gewesen, einer der die Probleme anspricht, ein Moderator. Er ist die Seele der Wasserkooperation.«

Weingarz, der am Ende des Sommers in den Ruhestand geht, erinnerte die Anwesenden an die »Geburtswehen« der Kooperation: »Die Chance zum Gestalten musste erst einmal in den Köpfen aller Beteiligten ankommen.« Bei den ersten Treffen vor der Gründung habe die Wasserwirtschaft bei der Finanzierung gemauert. »Vertreter der Kommunen waren gar nicht erst erschienen.« Doch mit der Zeit habe sich aus der anfänglichen »Zwangs-Ehe« eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt.

»Ein gutes Gespräch ist durch nichts zu ersetzen«

Dem stimmte auch Ulrich Rolfsmeyer, Vorsteher des Wasserbeschaffungsverbands Herford-West, zu: »Ein gutes Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Das erleben wir in dieser Kooperation.« Rolfsmeyer wies auf die wichtige Funktion der Berater hin: »Sie können Brücken bauen und sind ein vertrauensbildendes Element.« Es habe sich viel getan seit der Gründung der Kooperation. So habe man inzwischen eigene Messstellen, um die Beschaffenheit des Grundwassers im Blick zu behalten. Ein Thema, das in Zukunft immer wichtiger werde, sei das Grundwassermonitoring. »Damit können wir auch Prognosen zur Wasserqualität machen.«

Bürgermeister Marko Steiner dankte in seinem Geleitwort allen an der Kooperation Beteiligten und griff den Begriff von Ministerin Ursula Heinen-Esser auf: »Die Kooperation ist nicht nur ein Modell mit Zukunft. Die Wasserkooperation ist Zukunft.« Die Sorge, die die junge Generation zum Ausdruck bringe, solle als Auftrag angenommen werden, den »blauen Planeten« zu erhalten.

»Ich gehöre nicht zu denen, die jeder Prognose aufsitzen«

Zum Thema Klimawandel hatte Ursula Heinen-Esser in ihrer Ansprache gesagt: »Im heißen Sommer 2018 waren die Landwirte die ersten Opfer des Klimawandels. Sie haben gespürt, was es bedeutet, wenn es nicht genug Wasser gibt. Sie hatten den wirtschaftlichen Schaden. Auch die Häufigkeit von Gewittern und Starkregen nimmt zu.« Die Bodenfeuchte sei nach wie vor nicht auf dem Niveau von 2017. Und mit Blick auf das laufende Jahr: »Ich gehöre nicht zu denen, die jeder Prognose aufsitzen. Am Ende des Sommers wissen wir mehr.«

Nach dem Festakt erhielten die Besucher Informationen rund um Landwirtschaft und Wasser. Karsten Klußmann, Technikleiter bei der Energie- und Wasserversorgung Bünde, erklärte die betrieblichen Vorgänge des Wasserwerkes. Er zeigte den Besuchern auch die beeindruckende Filterhalle, in der das geförderte Rohwasser aufbereitet wird. Außerdem konnten die Gäste ein Bodenprofil begutachten, das Mitarbeiter der Wasserkooperation am Vortag ausgehoben hatten. In knapp zwei Metern Tiefe konnten Interessierte das Bodenprofil begehen.

Albrecht Deppe informierte die Gäste über die Beschaffenheit und geo-historische Grundlagen des für die Region typischen Lössbodens. Nebenan arbeitete Nicolas Abing mit seinem Bodenproben-Entnahmegerät. Immer dann, wenn die Gespräche durch lautes Rütteln unterbrochen wurden, zog Abing wieder eine seiner Proben. »Um durch den festen Lössboden zu kommen, braucht es schon etwas Kraft«, erklärte er. Die Bodenproben müssten in einer Tiefe von 30, 60 und 90 Zentimetern entnommen werden. Die »Nmin-Proben« seien notwendig, um den Stickstoffgehalts im Boden zu ermitteln und damit die Düngung im Frühjahr anzupassen.«