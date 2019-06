Mit diesen Gerätschaften sind in Börninghausen Drogen nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hergestellt worden. Foto: Louis Ruthe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB). Unbemerkt von den Dorfbewohnern haben Unbekannte schon vor Monaten große Mengen Chemikalien in das Gebäude der ehemaligen Firma Wolkenweich in Börninghausen geschafft. 51 Tage ist es her, dass das geheime Drogenlabor das sie aufgebaut haben, durch Zufall aufgeflogen ist.