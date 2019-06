Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Der neue Aldi am Markt in Preußisch Oldendorf wird auf keinen Fall mehrgeschossig. So lautet eine der zentralen Botschaften zum aktuellen Stand der Planungen des Discounters für das Gelände der ehemaligen Realschule.

»Über einen Aldi-Markt eine oder mehrere Etagen mit Wohnungen zu bauen, das funktioniert in Berlin gut. Aber bei den hiesigen Mieten ist das nicht wirtschaftlich«, erklärte Christian Rohde vom Planungsbüro »Halsberger Ingenieure«, der am Dienstag im Bauausschuss erste genauere Einblicke gewährte. Auch mit Fitnesstudios als Mieter über ihren Märkten habe Aldi keine guten Erfahrungen gemacht: »Die Sporttreibenden kommen zum größten Teil zwischen 16 und 21 Uhr und belegen dann große Teile der Parkplätze. Das hat sich nicht bewährt.« An Stellplätzen solle der Aldi 65 statt wie bisher vorgesehen 67 bekommen. »Wegen der größeren Autos sollen sie eine Breite von 2,81 Meter haben, die Behinderten- und Familienplatze werden 3,50 Meter breit.«

Als weiteres Argument von Aldi-Nord gegen die Mehrgeschossigkeit führte Rohde an, dass diese die Möglichkeiten der Gestaltung einschränke. »Die geplante Nutzungsdauer für das Gebäude ist 15 Jahre, mit einer Option zur Verlängerung um weitere 15 Jahre«, erklärte Rohde. Sollte der Konzern in der Zwischenzeit die Optik der Filialen verändern wollen, wäre das mit einem Flachbau problemlos möglich.

Eine Platane und zwei Linden

Der Planer machte deutlich, dass man – entgegen der ursprünglichen Planungen – nicht alle großen Bäume rund um die Realschule roden wolle. Man werde sich bemühen, drei der großen Bäume zu erhalten: »Eine der drei Platanen soll bleiben und zwei Linden.« Große Bäume seien wichtig für das Mikroklima, betonte Christian Rohde. Um das Wurzelwerk durch die Verdichtung bei den Bauarbeiten nicht zu sehr zu beschädigen, sollen in den nächsten Wochen Schachtungen vorgenommen werden. »Ein Baumgutachter soll wichtige Wurzeln ausfindig machen. Er soll feststellen, ob es klappt oder nicht«, sagte Rohde, betonte aber: »Wir werden alles dafür tun, diese drei Bäume zu schützen.« Drei weitere große Bäume seien hingegen nicht zu erhalten, weil über deren Standort die Anlieferung erfolgen soll. Die Lkw fahren das Geschäft von der B 65 aus an.

Drei Shops integriert

Der Referent gab darüber hinaus noch weitere Details zu Aussehen und Ausstattung des neuen Aldi-Marktes bekannt. »Das Gebäude hat 1041 Quadratmeter Fläche.« Der Eingang öffne sich zum Marktplatz hin in Richtung K+K. »Die Optik der Fassade ist zeitgemäß aufgestellt und von Aldi entsprechend der aktuellen Märkte des Discounters festgelegt«, sagte der Planer. Also gibt es umlaufende Fassadenplatten und speziellen Klinker. Auf der Frontseite wird es neben dem Eingang drei 40 bis 80 Quadratmeter große Shops geben, die vermietet werden und das Angebot abrunden sollen. »Geplant sind ein Telekommunikations-Shop, ein Blumenladen und ein Reisebüro.«

Antrag zur Innenstadt

Mit der Entwicklung der Innenstadt Preußisch Oldendorfs befasste sich auch ein Antrag der SPD-Fraktion. »Diese Vorschläge kommen von Bürgern und wir finden, dass sie zur Kenntnis genommen werden sollten«, sagte Marlotte Oestreich (SPD). Angeregt wurde unter anderem die Suche nach einem alternativen Standort für den ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof). Ein weiterer Wunsch, der bereits in Bürgerdialogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) geäußert wurde, war die Erhaltung und Schaffung von Aufenthalts- und Schattenplätzen sowie innerstädtischen Grünflächen. Die Frage, ob es eine mehrgeschossige Bebauung der Fläche der ehemaligen Realschule geben könne, beantwortete der Referent.

»Wenn es einen besseren Platz für den ZOB gäbe, wären wir dabei. Aber die Kinder über die Mindener Straße zu schicken, ist sicher der falsche Weg«, sagte Wilfried Niemeyer (CDU). Allgemein wolle man sich neuen Ideen aber nicht verschließen. »Der Antrag kommt zur Unzeit. Das sieht für mich nach Verzögerungstaktik aus«, sagte Rolf-Dieter Schütte.

Glatzel übt Kritik

Barbara Glatzel (Grüne) übte scharfe Kritik am Ausschuss. Nicht nur bezüglich der Planungen zum Realschul-Gelände, sondern auch hinsichtlich der Gestaltung des künftigen Seniorenzentrums an der Bremer Straße. »Wir planen nur für die Investoren. Wir sind nicht in der Lage, einen Masterplan für die Innenstadt zu entwickeln.« Die Innenstadt sei nur ein Einkaufszentrum. »Der Markt ist nur belebt, wenn die Geschäfte geöffnet sind. In der Nacht und an den Wochenenden schaffen wir einen Un-Ort.« Barbara Glatzel bedauerte, dass an der Bremer Straße beim Bau des Seniorenzentrums die alten Fassaden in keiner Weise erhalten oder integriert würden.

Auch Dieter Gerlach (FWG) wollte wissen: »Wie geht es in der Preußisch Oldendorfer Innenstadt weiter?« Dieses Thema müsse noch einmal ganz offen diskutiert werden. So sei zu bedenken, dass irgendwann die »B 65-Neu« komme: »Die Innenstadt wird den Durchgangsverkehr mit seiner Kaufkraft vermissen.« Dem widersprach Rolf-Dieter Schütte: »Zu denken, dass die B 65 Kaufkraft bringt, den Fehler haben wir schon einmal gemacht.« Schließlich beschloss der Ausschuss, sich mit den Anregungen der Bürger in einer der nächsten Sitzungen zu befassen.