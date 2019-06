Von Andreas Kokemoor

Preußisch Oldendorf (WB). An Fronleichnam sind in vielen Städten und Ortschaften feierliche Prozessionen unter Gesang durch die Straßen gezogen. Auch im Lübbecker Land ist das »Fest des heiligsten Leibes und Blutes Jesu Christ« gefeiert worden.

Der Pastoralverbund Lübbecker Land mit seinen Kirchengemeinden Lübbecke, Espelkamp, Rahden und Preußisch Oldendorf hat am Donnerstag in Preußisch Oldendorf die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakraments begangen: das katholische Hochfest, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Im Mittelpunkt der Prozession mit 150 Gläubigen stand die Monstranz, in der der Leib Christi durch die Straßen getragen wurde.

Eingebunden in die Feier waren Gebete für Stadt und Land. Der Gottesdienstplatz und die Straßen waren mit Blumen geschmückt. Der Gottesdienst hatte ökumenischen Charakter. Die Kirchenglocken beider Kirchen läuteten zu diesem Feiertag. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Lothar Sass und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Schnabel an der Orgel umrahmten den Gottesdienst musikalisch. Die katholische Kirche freute sich, dass 22 Messdiener den Gottesdienst mitgestaltet haben, von denen elf neu eingeführt wurden.

Wechsel hat Tradition

Den Gottesdienst hielten Pfarrer Karl-Heinz Graute, Pater Subash Ullattil, Pfarrer im Ruhestand Hans-Günther Voss, Pater Tony, Pater Joby, Diakon Oliver Soddemann und Lucja Kuczkowski.

Der Freiluftgottesdienst wurde in diesem Jahr in Preußisch Oldendorf in der katholischen St.- Raphaels-Kirche gefeiert. Der jährliche Wechsel hat eine gute Tradition und zeigt die Verbundenheit der Gemeinden im Lübbecker Land. Darüber hinaus wurde beim anschließendem Gemeindefest in Preußisch Oldendorf die Grundsteinlegung des Gotteshauses vor genau 60 Jahren gefeiert.

Die Prozession machte Station an einem geschmückten Segensaltar an der Sekundarschule, an der aus den Evangelien vorgelesen, Fürbitte gehalten und mit dem eucharistischen Brot der Segen erteilt wurde. Von dort ging es zurück zur St.-Raphael-Kirche, wo es zum Abschluss noch den festlichen Lobgesang »Großer Gott wir loben dich« gab.