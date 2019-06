Viktoria von dem Bussche, bekannt als Mutter der deutschen Gartenfestivals, lädt zum 22. Mal in einen der schönsten Gärten Norddeutschlands ein. Besucher können an den Ständen von 180 Ausstellern entlang flanieren. Speis und Trank fehlen nicht. Auf Kinder warten Floßbau, Kanufahren und viele andere naturnahe Spiele im Schlosspark. Geöffnet ist am Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr.