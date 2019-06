Die ist schön rot! Joleen Wiens (12) hat eine Erdbeere entdeckt, die ihren Ansprüchen genügt. Auf dem Erdbeerfeld des Obsthofs Wickemeyer an der B 65 ist in diesen Tagen eine ganze Menge los. Selbstpflücker sparen an die 50 Prozent. Foto: Kai Wessel

Von Viola Willmann und Kai Wessel

Nur die Schönsten kommen in die Schale (von links): Micha (4), Heinrich Tabert (36) und Marleen (14) auf dem Gehlenbecker Feld. Foto: Viola Willmann

In diesem Jahr seien es womöglich wieder mehr Selbstpflücker als in den Vorjahren. Die kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft, aber auch aus Espelkamp, so wie Alwine Holzvogt. Sie schickt ihre Kinder Milena (10), Juliane (11) und Danny (4) in die Spur – und die sammeln mit Freundin Joleen Wiens (12) kiloweise Früchte auf dem Feld an der B 65. »Die Kinder müssen doch auch lernen, dass Erdbeeren nicht im Supermarkt wachsen«, sagt Alwine Holzvogt. Außerdem sei Selbstpflücken viel günstiger.« Tatsächlich kostet das Kilo 3,50 Euro. »Wir mussten die Preise in diesem Jahr etwas anheben, weil wir unseren Erntehelfern mehr bezahlen«, sagt Jutta Wickemeyer.

Preiswertes Vergnügen

Dass der Preis für die Selbstpflücker immer noch günstig ist, zeigt der Vergleich mit dem Supermarkt. Hier ist ein Preis von drei Euro für das Pfund Erdbeeren durchaus nicht unüblich. Zudem würde es der Marktleiter wohl nicht unbedingt gutheißen, wenn er Kunden beim Naschen erwischt. »Das geht hier auf dem Feld prima«, sagt Roswitha Sami (50) aus Börninghausen.

Die Erdbeeren des Obsthofs Wickemeyer auf dem Feld am Ortseingang zu Blasheim wurden im vergangenen Jahr gepflanzt. »Und im ersten Jahr sind da immer besonders große Früchte dabei«, sagt Jutta Wickemeyer.

Viel los bei Husemann

Auch auf dem Feld von Wilhelm und Roswitha Husemann in Gehlenbeck machen sich viele Erdbeerliebhaber den Rücken krumm, um an die besten Früchte zu kommen. »Probieren ist ausdrücklich erlaubt«, sagt Verkäuferin Erika Gerdom. Schließlich müsse man ja wissen, was man kauft. Sechs unterschiedliche Sorten Erdbeeren wachsen auf dem Feld, und Erika Gerdom weist jedem Kunden den Weg zu den besten Früchten für den jeweiligen Bedarf. Noch etwa zwei Wochen könne die späte Sorte wohl gepflückt werden, sagt Chef Wilhelm Husemann. »Wir verkaufen mehr Erdbeeren an Selbstpflücker als anders«, berichtet er. Und tatsächlich, immer wieder landen Gefäße mit mehreren Kilogramm Erdbeeren auf der Waage. Den Rest pflücken zehn polnische Erntehelfer von den Feldern ab. »Es wird nur das gepflückt, was den Tag auch verkauft werden kann.«

Nudeln mit Erdbeersoße

Während viele Selbstpflücker größere Menge Erdbeeren zum Einkochen oder für Marmelade ernten, kommt bei Familie Tabert ein spezielles Gericht auf den Tisch: Nudeln mit Erdbeersoße. »Hm, lecker«, schwärmen die Kinder Marleen und Micha. Zwei Reihen weiter pflücken die Brüder Mats (7) und Bruno (12) Erdbeeren für ihre Oma. Die beiden Jungs aus Frankfurt sind übers Wochenende bei ihr zu Besuch und es soll Erdbeerkuchen geben.

Daniel Wiens ist es dagegen ganz egal, wie die Erdbeeren serviert werden: »Mit Eis, als Kuchen oder Marmelade, das ist mir egal. Ich esse das alles«, sagt der Espelkamper schmunzelnd, der mit seiner Freundin Viktoria Horst auf dem Gehlenbecker Feld zum Pflücken unterwegs ist.