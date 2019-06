Gemeinsam mit seiner Königin Andrea Jockheck ließ er sich daraufhin am Samstagabend feiern. Als er zum Publikum getragen wurde und der Spielmannszug für ihn das »Edelweiß« spielte, wurde ihm kräftig zugejubelt. Vor seinem erfolgreichen Schuss hatte Klaus Jockheck lange mit den vier anderen Sturmschützen Dirk Nürnberg, Sonja Obernagel, Gaby Buxel und Uwe Seifert um den letzten Treffer kämpfen müssen.

Besonders Seifert, der Jockhecks Cousin ist, war für den neuen König von großer Bedeutung: »Ich habe immer schon den Wunsch gehabt, mit Uwe einmal ein Duell schießen zu können.« Dabei haben beide eine lange Vergangenheit im Verein: Klaus Jockheck war 1979 Jungkönig, sein Cousin ein Jahr zuvor. Seitdem habe der jetzige König weniger geschossen, stattdessen habe er viele Fotos gemacht und die Trommel im Spielmannszug gespielt. Erst im vergangenen Jahr habe er erstmalig versucht, Altkönig zu werden.

Tim Buxel ist Jungkönig

Jockhecks Vater selbst ist Mitbegründer des Vereins – und war ebenfalls Schützenkönig in den 1960er Jahren. Auch deshalb habe bei ihm der Wunsch bestanden, nun selbst einmal König zu sein.

Klaus Jockhecks Adjutantenpaare sind Uwe und Anke Seifert sowie Heinrich und Dorothee Diekmeyer. Beiwerk ist Arne Redecker, der die Krone mit dem 17. Schuss zum Fallen brachte. Ebenfalls erfolgreich war Udo Pirdzuhn, der mit den 32. Schuss das Zepter belegte. Madita Bredemeier traf den Apfel mit dem 43. Schuss. Pascal Weber schaffte es, mit dem 55. Schuss den Schnabel des Vogels abzuschießen.

Ebenfalls am Samstag wurde der neue Jungkönig Tim Buxel proklamiert, der mit Schüssen auf Scheibe 39 Ring erzielte. Zu seiner Königin machte er Lea Aussieker. Seine Adjutanten sind Marcel Brandt und Anna-Lena Nimz, persönlicher Adjutant ist Arne Redecker. Auch er wurde vom Publikum gefeiert und mit einem Lied des Spielmannszugs geehrt. Vereinsvorsitzender Ralf Petri zeigte sich sehr erfreut über den Verlauf der Veranstaltung. »So voll war es hier lange nicht mehr«, sagte er.

Schützenfest steht an

Für den neuen König und sein Hofgefolge gehen die Feierlichkeiten am nächsten Wochenende direkt weiter, denn dann findet das Offelter Schützenfest statt. Am Freitagabend soll der neue Hofstaat proklamiert und verschiedene Jubilare geehrt werden. Samstag werden dann die beiden neuen Könige zu Hause besucht und sie erhalten die Königsscheiben. Am Sonntag wird ab 10.30 Uhr ein Frühschoppen veranstaltet. Hier gibt es auch für jeden die Gelegenheit, an einem Adlerschießen teilzunehmen. Dem Gewinner locken dabei 30 Liter Bier. An allen Tagen gibt es Live-Musik.