Preußisch Oldendorf-Getmold (WB/JP). »Wie schwer ist die alte Schulglocke von Getmold?« und »Welcher Luftballon flog am weitesten?« Das waren die beiden großen Fragen bei der Preisverleihung auf dem Dorfplatz bei der Dorfglocke. Die Wettbewerbe waren zum 300-jährigen Jubiläum der Stadtrechte von Preußisch Oldendorf ausgerichtet worden.

Der Vorsitzende der Getmolder Dorfgemeinschaft, Heiner Große-Dunker, begrüßte die Besucher und führte anschließend auch die Preisverleihung durch. Dabei wurde er von Svenja Große-Dunker vom Vorstand der Dorfgemeinschaft unterstützt.

Mit Spannung verfolgten e etwa 20 Besucher die Preisverleihung. »Ich möchte mich bei allen Sponsoren bedanken, die uns die tollen Preise gespendet haben. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Helfern, die die Lose auf den Kirchplatz von Preußisch-Oldendorf verkauft haben«, sagte der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft zu Beginn.

Vier von 100 Luftballons zurückbekommen

»Das niedrigste Gewicht bei der Glockenschätzung lag bei 32 Kilogramm, die höchste Schätzung lag bei 895 Kilogramm«, sagte Heiner Große-Dunker, um dann zu verraten, dass die ehemalige Schulglocke exakt 69,3 Kilogramm auf die Waage bringt.

Zuerst wurden die Preise beim Luftballonwettbewerb vergeben. »Von etwa 100 Luftballons mit Karten sind nur vier Luftballons zurückgekommen«, sagte Svenja Große-Dunker. Der erste Platz ging an Mattheo. Sein Luftballon flog 136 Kilometer weit. Er freute sich über einen Trettraktor. Der zweite Platz lag mit etwa 134 Kilometern Entfernung nur knapp dahinter. Der Luftballon von Juliane flog bis nach Unterlüß in der Lüneburger Heide. Annelie sicherte sich mit 105 Kilometern den dritten Platz im Luftballonwettbewerb. Ihr Luftballon flog bis nach Ostheim (Liebenau) in Hessen.

Um 100 Gramm bei der Glocke verschätzt

Bei der Glockenschätzung lag Karin Heitkamp am besten. Ihre Schätzung wich nur um 100 Gramm vom tatsächlichen Gewicht der Glocke ab. Sie durfte sich über ein neues Smartphone freuen. Der zweite Platz ging an Lars Schnier. Dritter wurde Martin Heitkamp.