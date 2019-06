Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). Der Kurparkeingang an der Heddinghauser Straße erstrahlt in neuem Glanz – doch ein I-Tüpfelchen fehlt noch.

»Da kommt noch eine Informationstafel hin«, erklärt Christian Streich, Touristikleiter der Stadt Preußisch Oldendorf. So wie die bisherige Verschönerung des Eingangs sind weitere Baumaßnahmen Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) der Stadt Preußisch Oldendorf. »Es steht noch nicht fest, wie diese Infotafel ausgestaltet sein wird«, erklärte Michael Reimann vom Bauamt Preußisch Oldendorf, der für alle Planungen rund um das ISEK zuständig ist.

Info-Vitrine für Besucher

Geplant sei, dass nicht nur ein einfaches Schild dort aufgestellt werde, sondern eine Vitrine mit Informationen für die Gäste. »Darin sollen unter anderem Informationen der umliegenden Cafés enthalten sein.« Wichtig sei es, erklärte Reimann, dass in der Vitrine Angaben zu den nahe gelegenen Dauerparkplätzen am Sportplatz zu lesen sind. Denn mit der neuen Gestaltung des Kurparkeingangs seien zwar drei Parkplätze gebaut worden. Diese seien aber nur für den kurzzeitigen Halt zum Abholen und Bringen von Besuchern gedacht. »Die Infovitrine soll speziell auswärtige Kurgästen, die sich noch nicht auskennen, zeigen, dass nur 100 Meter entfernt die Möglichkeit besteht, das Auto dauerhaft abzustellen und auf kurzem Weg in den Kurpark zu gelangen«, sagte Michael Reimann.

Außerdem sei weiterhin unter anderem als Ziel im Plan, rollatoren-gerechte Wege im Kurpark zu schaffen. Dafür sollen die notwendigen Maßnahmen im Herbst eingereicht werden, damit sie im Jahr 2020 umgesetzt werden können. »Nachdem jetzt der Weg vom Eingang bis zur Fußgängerbrücke fertig ist, ist als nächstes Teilstück der Weg von der weißen Brücke zum Haus des Gastes vorgesehen.«

Ungewissheit in Innenstadt

Das ISEK befasst sich aber natürlich nicht nur mit der Entwicklung Bad Holzhausens, sondern auch mit der Innenstadtentwicklung in Preußisch Oldendorf. Einfluss darauf haben nicht nur die kürzlich im Rat vorgestellten Pläne des Aldi auf dem Gelände der ehemaligen Realschule. Mindestens ebenso groß sind die mögliche Entwicklungen auf dem Areal des Gasthauses Deeke und der Volksbank. Wie berichtet hat das Einzelhandelsunternehmen Edeka das Grundstück des Hotels Deeke bereits erworben und Gespräche mit der Volksbank Lübbecker Land bezüglich der dortigen Fläche geführt. »Auch wenn es sich dabei um ein privates Projekt handelt, hat das Auswirkungen auf das ISEK«, sagte Bürgermeister Marko Steiner auf Anfrage.

Ein Ziel des Konzeptes sei, eine Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu schaffen. »Das geht an diesem privaten Gelände nur in Abstimmung mit den Beteiligten«, sagte Steiner. So verlaufe dort ein öffentlichen Fußweg quer über das Areal. Aus Steiners Sicht sollte die Stadt nicht auf dem genauen Verlauf dieses Weges bestehen, sondern ein solches Projekt unterstützen. »Wir wissen nicht, was auf dem Gelände Deeke/Volksbank passieren wird. Daher können wir im Moment nichts umsetzen.« Grundsätzlich sei das ISEK aber aber für solche Dinge da, sagte Marko Steiner. »Auf der einen Seite ist da die Aufenthaltsqualität, aber dazu gehört auch die Frage, wie viele Parkplätze benötigt ein Geschäft.«