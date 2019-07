Von Joscha Westerkamp

Mallorca-Look zieht

Zwar hielt sich die Sonne am vergangenen Wochenende eher versteckt, dennoch gab es für die Besucher keinen Grund, sich nicht mal richtig unter offenem Himmel auszustrecken. Eine Strand-Fläche mit Liegestühlen, Sonnenschirmen und Palmen im Mallorca-Look lockte dieses Jahr viele Leute auf den Markt.

»Mit dieser Aktion soll den Besuchern mal etwas Neues geboten werden«, sagte Waltraud Gusowski, Sprecherin der Vereinsgemeinschaft Bad Holzhausen. »Und so ein Strand lädt doch einfach ein.« Für alle, die es lieber aktiv wollten, gab es erstmals eine Fläche, auf der mit Bobbycars und E-Boards gefahren werden konnte. Hier wurden die Kinder von mehreren Helfern unterstützt. Sie hielten die jungen Bewegungsfans auf den E-Boards fest oder schoben sie mit ihren Bobbycars eine kleine Rampe hinauf. Letzteres war vor allem bei den jüngeren Kindern beliebt, die E-Boards sprachen eher die älteren an.

Waltraud Gusowski zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Verlauf des Marktes. Die Veranstaltung wurde von der Vereinsgemeinschaft Holzhausen, bestehend aus 18 unterschiedlichen Einrichtungen wie der Kirche oder der Grundschule, organisiert.

Erfolgreicher Sponsorenlauf

Zum zweiten Mal wurde am Samstagnachmittag ein Sponsorenlauf gestartet, der vom Gewerbeverein organisiert worden war. Es nahmen etwa 70 Kinder der Grundschule, des Max-und-Moritz-Kindergartens und des Glückspilz-Waldkindergartens teil. Sie liefen eine halbe Stunde lang um das Bahnhofsgebäude herum, um Geld für ihre Einrichtung zu sammeln. So erhielten die Grundschule 500 Euro, der Max-und-Moritz-Kindergarten 400 Euro und der Glückspilz-Waldkindergarten 300 Euro. »Es ist eine Spende von den Gewerbetreibenden für die Kinder«, sagte Organisator Dennis Levermann. Am Ende gab es für alle Läufer noch eine kleine Überraschung: Die Kinder konnten Eis essen oder mit dem Karussell fahren. Das historische Fahrgeschäft ist mehr als 60 Jahre alt und wurde teilweise von der Stadt gesponsert, so dass die Fahrkarten besonders günstig waren.

Am Samstagabend waren stimmliche Qualitäten gefragt. Beim Marktsingen hieß es für die Besucher, gemeinsam deutsche Schlager zu interpretieren. Begleitmusik und Text wurden karaokemäßig eingespielt und gezeigt. Außerdem gab es eine Hüpfburg und ein Gewerbezelt; am Rande des Marktes kamen Flohmarktfans auf ihre Kosten. Die Museumseisenbahn konnte leider nicht wie angekündigt fahren. Ein Baufahrzeug in Offelten blockierte die Schienen.