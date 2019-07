Preußisch Oldendorf (WB). Manch einer hat zwei linke Hände, wenn es darum geht, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und nicht jeder versteht sich darauf, mit einem Computer eine Geheimschrift zu entschlüsseln. An der Sekundarschule haben Schüler jetzt getestet, welcher Beruf für sie in Frage kommen könnte.