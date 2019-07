Lübbecke/Preußisch Oldendorf (WB/wk). Das Heimatministerium NRW hat am Montag Zahlen zum »Dorferneuerungsprogramm 2019« bekannt gegeben. Demnach werden in diesem Jahr 282 Projekte aus 129 Gemeinden mit rund 23 Millionen Euro gefördert. Der Kreis Minden-Lübbecke erhält davon drei Millionen Euro, den mit Abstand größten Betrag. Am wenigsten bekommen der Rheinisch-Bergische Kreis (26.000 Euro) und Bottrop (7000 Euro).