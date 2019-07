Die Bauarbeiten an den Wasser- und Gasleitungen an der Gartenstraße sind beendet. Für die Anwohner ging eine Zeit zu Ende, die erhebliche Beeinträchtigungen mit sich brachte. Dennoch finden sie nach dem Abschluss der Arbeiten lobende Worte. Foto: Joscha Westerkamp

Von Joscha Westerkamp

Bad Holzhausen (WB). Oft erweisen sich Bauarbeiten an einer Straße als großes Ärgernis für alle Anwohner. Anders in der Bad Holzhauser Gartenstraße: Hier wurde sogar ein Wunsch der Anwohner aufgenommen und schnell umgesetzt. Jetzt feierten die Nachbarn mit einer spontanen Straßenparty den Abschluss der Arbeiten.

Anfang Mai begannen in der Gartenstraße Erneuerungsarbeiten der Wasser- und Gasleitungen. Alte Bleileitungen aus den 1960er-Jahren sollten gegen neue Kunststoff-Rohre getauscht werden. Eine Erneuerung, die dringend nötig war, wie die Anwohner fanden. Die Leitungen seien nur noch sehr eingeschränkt durchlässig gewesen. »Immer wenn ich Wäsche waschen wollte, hatte ich braunes Wasser! Erst jetzt, dank der neuen Rohre, sind meine weißen T-Shirts erst wieder richtig weiß«, erzählt eine Anwohnerin (46). Diese Erfahrung haben ihre Nachbarn zwar nicht gemacht, dennoch sind sie sich alle einig: »Jetzt im Nachhinein ist alles gut geworden.«

Im Vorfeld gab’s noch Bedenken

Vorher hatten die Straßenbauarbeiten noch für einige Bedenken unter den Anwohnern gesorgt. Aus Kostengründen habe die Stadt auf eine Regen-Ablaufrinne in der Straße verzichten wollen. »Vor Beginn der Bauarbeiten hat es diese aber noch gegeben«, sagt Anwohner Dieter Gerlach (62). Um das Einsparen der Rinne zu verhindern, haben sich dann fast alle Nachbarn getroffen. Es wurde eine gemeinsame Unterschriftenaktion gestartet. Die Anwohner erklären: »Die Rinne ist uns wichtig, da bei Starkregen bereits mehrfach Probleme mit eindringendem Wasser aus der Kanalisation aufgetreten sind. Nun fürchten wir, dass ohne Regenrinne das Nass von oben zu Schäden führen könnte.« Zudem seien die Kosten für eine Straßensanierung im Jahr 1997 auch von den Anwohnern getragen worden.

Extra-Wunsch schnell noch erfüllt

Jetzt forderten sie, das wieder zu erhalten, wofür sie einst Geld bezahlt hatten. »Am Freitag hat die Stadt uns noch gesagt, die Regenrinne könne nicht gebaut werden – am Montag stand dann die Baufirma vor unserer Haustür und hat angefangen, die Rinne zu bauen«, sagt Dieter Gerlach, einigermaßen verblüfft. Dass der Extra-Wunsch so schnell erfüllt worden sei, habe ihn überrascht und alle Anlieger gefreut.

»Baulärm wirke beruhigend«

Somit blieben während der Baustellenzeit nur noch kleine Probleme. »Wir konnten tagelang nicht auf unseren Grundstücken parken«, so Gerlach. Die Autos hätten alle in einer Nebenstraße stehen müssen. Auch von ständigem Baulärm sprechen mehrere Anwohner. Doch als negativ aufgefasst wurde der nicht unbedingt: »Man hat sich über die Zeit daran gewöhnt. Irgendwann wirkte es sogar beruhigend«, sagt eine Anliegerin (64). Auch der geplante Fertigstellungstermin am 19. Juni wurde nicht eingehalten. Erst ein Monat später, am 19. Juli, waren die Arbeiten abgeschlossen. Damit hatte sich Bauzeit beinahe verdoppelt. Trotzdem hält sich die Kritik in Grenzen, denn das Meiste sei sehr positiv verlaufen.

Anlieger immer vorgewarnt

»Wir standen in ständigem Austausch mit den Mitarbeitern des Bauunternehmens. Immer wenn etwas Neues passieren sollte, wurden wir vorgewarnt«, berichtet eine Anwohnerin. Eine andere Anliegerin stellt fest: »Wir standen auch als Nachbarn in ständigem Austausch. Dadurch hat sich unsere Gemeinschaft hier über die Zeit deutlich verstärkt.« Grund genug, den Abschluss der Arbeiten mit einer gemeinsamen Straßenparty zu feiern.