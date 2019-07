Preußisch Oldendorf-Getmold (WB). Zwei Monate waren die Jungstörche auf dem Horst in Getmold – vor dem sich drehenden Windrad – gefangen und mussten rund um die Uhr von den Altstörchen mit Leckereien versorgt werden.

Bis zum ersten Freiflug benötigen die Altsörche immerhin pro Jungstorch um die 1,2 Kilogramm Frischfleisch. Die Zeiten sind nun vorbei. Jetzt können sich die Jungstörche bis auf wenige Ausnahmen selbst versorgen. Am Himmel kann man in diesen Tagen die Vierlinge bei ihren Trainingsflügen beobachten. Es wird also nicht mehr lange dauern, dann werden die Vierlinge ihrem Horst Lebewohl sagen und mit ihren jungen Artgenossen gen Süden verschwinden.

Die Altstörche bleiben noch etwas länger hier und folgen den Jungstörchen später. Die Altstörche bleiben dem Horst treu und kommen hoffentlich im nächsten Jahr wieder hierher zurück. Die Jungstörche werden erst wieder in ihr Brutgebiet kommen wenn sie geschlechtsreif sind und das wird spätesten in zwei bis drei Jahren der Fall sein.