Preußisch Oldendorf (WB/eva). Auf gemütlichen Wegen zum Kleihügelsee – so hätte das Motto der Radtour »4 vom Kanal« heißen können. Von Hedem aus starteten am Sonntagmorgen fast 60 Teilnehmer zu einer Rundfahrt Richtung Norden.

Die Dorfgemeinschaft Hedem war Ausrichter der diesjährigen Sternfahrt der Kanaldörfer. Pünktlich um 10 Uhr trafen die Teilnehmer am dortigen Dorfgemeinschaftshaus ein. Die Veranstalter hatten wetterbedingt auf die alte Tradition verzichtet, die Sternfahrt um 13.13 Uhr am jeweiligen Dorfplatz von Schröttinghausen, Getmold, Lashorst und Hedem zu starten. »Wir wollten die heißen Mittagsstunden umfahren«, erklärte der erste Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Friedhelm Koch. Eine gute Entscheidung, wie sich zeigten sollte, denn mittags lagen die Temperaturen schon bei etwa 30 Grad Celsius.

Passend zum Radfahren bei hohen Temperaturen und viel Sonnenschein führten die Wege durch schattige Alleen und kleine Wäldchen. Los ging es vom Dorfgemeinschaftshaus in Richtung Mittellandkanal. Richtung Norden durchfuhren die Radler die Ortschaft Vehlage. Gegen halb zwölf erreichten sie die erste Station am Kleihügelsee. Die kleine Schwester des Großen Auesees heißt offiziell See am Kleihügel. Dort wartete Heinz Ossenschmidt von der Dorfgemeinschaft mit kühlen Getränken. Und so konnte die Gruppe dort einen gemütlichen Frühschoppen genießen.

Platter Reifen

Nach der wohlverdienten Pause ging es entlang der Aue zurück Richtung Süden und weiter durch die Ortschaften Fabbenstedt und Fiestel bis zum Heimathaus Benkhausen. Dort gab es einen zweiten Halt samt Getränkepause. Diesmal bekam Heinz Ossenschmidt einen Fahrgast, denn ein Rad hatte unterwegs einen Platten bekommen. Das sei aber die einzige Panne gewesen, erklärte Friedhelm Koch. Größere Unfälle habe es glücklicherweise keine gegeben.

Gegen 13 Uhr traf die Gruppe wieder in Hedem ein. Dort wurden die Radfahrer schon von Mitgliedern der Dorfgemeinschaft erwartet, die sie mit kühlen Getränken und frisch gegrillten Würstchen und Steaks in Empfang nahmen.

Für die neunzehn Kilometer lange Tour habe die Gruppe knapp drei Stunden gebraucht. Das habe aber vor allem an den ausgiebigen Pausen gelegen. »So eine gemeinschaftliche Fahrradtour zeigt doch, dass es großen Bedarf für gesellige Unternehmungen in gemütlicher Runde gibt«, erklärte Friedhelm Koch. Sonst seien die Radfahrer wirklich eine schnelle Truppe gewesen. Das habe sicherlich auch an den vielen E-Bikes gelegen, die dabei gewesen wären.

Schlange am Bratwurststand

Die Teilnehmer ließen den Nachmittag in Ruhe ausklingen. »Wir werden die Zeit genießen und jedem selbst überlassen, wann er den Heimweg antreten möchte«, erklärte Friedhelm Koch und gesellte sich in die Schlange am Bratwurststand.