Preußisch Oldendorf (WB). Der Heimatverein Eggetal hat für junge Familien eine Kanutour auf der Werre organisiert. 40 Mitglieder waren bei dem Ausflug mit Spaßfaktor dabei. Mit zehn Kanus paddelten sie auf der zwölf Kilometer langen Strecke, die in Herford startete.

Bei einem Zwischenstopp am Rast- und Grillplatz in Oberbehme wurden die Teilnehmer von Eike Struß und Frank Bekemeier mit gegrillten Bratwürstchen, Fingerfood und Getränken versorgt. Im Anschluss ging es dann weiter bis zum Ziel, dem Kanuanleger in Löhne. »Die Kanutour war ein tolles Erlebnis mit netten Leuten«, sagte Anja Wolkensinger.

Sie war mit Ehemann Frank und Sohn Noah dabei. »Das war eine schöne und abwechslungsreiche Strecke, auch wenn der Wasserstand manchmal etwas niedrig war und man gelegentlich aussteigen musste, um das Boot von einem Kiesbett zu ziehen«, sagte sie glücklich und ein bisschen erschöpft. Als nächste Veranstaltung steht am 31. August das Straßenkegeln an. Anmeldungen über die Internetseite www.das-eggetal.de möglich.