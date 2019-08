25 Kinder durften sich als Nachwuchsbäcker versuchen und selbst Teig herstellen, durchkneten und am Ende alles in den Ofen schieben. Betreut wurden die Mädchen und Jungen dabei von Andreas Keller, Jugendförderer und Organisator der Preußisch Oldendorfer Ferienspiele, dem Bäcker Uwe Grönemeier und drei ehrenamtlichen Kräften der Stadt. »Seit fast 20 Jahren besteht unsere Kooperation mit dem Heddinghauser Kern mittlerweile und wir freuen uns, dass wir immer noch so viele Kinder fürs Backen begeistern können«, sagte Keller.

Vor allem die Abwechslung beim Backen stehe im Vordergrund, von Pizza bis Kuchen wurde bei den Ferienspielen schon alles ausprobiert. »Dieses Jahr wollten wir mal wieder was Süßes mit den Kindern machen, wir haben Mohnschnecken, Streuselkuchen und Milchbrötchen gefertigt«, sagte Bäcker Uwe Grönemeier.

Wartezeit vergeht schnell

In kleinen Gruppen kamen die Kinder dann in den Backraum, um ihre selbst gekneteten Teigwaren in den Steinofen zu schieben. Damit den Nachwuchs-Bäckern beim Warten auf die süßen Teilchen nicht langweilig wurde, waren überall um das urige Fachwerk-Backhaus Spielstationen aufgebaut. So konnten sie sich in Mal­ecken, beim Basteln oder beim Frisbee-Spielen austoben.

»Die Kinder sind meistens ungeduldig und würden den Teig am liebsten einfach roh verputzen«, so Keller. Aber mit Hilfe der Ehrenamtlichen und der Spielgeräte verstrich die Wartezeit wie im Flug und als es dann ans Essen ging, stand allen Kindern die Freude – manchmal mit dem einen oder anderen Mohnkrümel – ins Gesicht geschrieben. »Mir hat das Kneten und Formen besonderen Spaß gemacht«, sagte der siebenjährige Anton. Über die Reste der Backaktion durften sich die Eltern zu Hause freuen, denn alles was übrig blieb, wurde liebevoll in kleine Papiertüten abgepackt und den Kindern für schlechte Zeiten mit nach Hause gegeben.