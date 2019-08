Auch im Rathaus in Preußisch Oldendorf haben die Mitarbeiter Spenden gesammelt. Marlies Bormann hat sie an Andreas Eckermann übergeben. Foto: Freya Schlottmann

Preußisch Oldendorf (WB/fs). Als Andreas Eckermann am vergangenen Mittwoch in Grenzach-Wyhlen, dem südlichsten Punkt Baden-Württembergs zu seiner Spendenradtour gestartet ist, habe er nicht damit gerechnet, dass er mit seiner Aktion so viel Aufsehen erregen würde. Das sagt der 36-Jährige sichtlich Stolz und mächtig verschwitzt, als er am Mittwoch Station im Rathaus von Preußisch Oldendorf macht.