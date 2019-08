Auf einer Online-Plattform findet sich eine entsprechende Anzeige zum Schloss samt Reitanlagen, Jagd- und Gästehäusern, aber ohne die ursprünglich dazugehörigen Ländereien. Die Grundstücksfläche beläuft sich demzufolge auf nur noch 12,6 Hektar und nicht wie zuvor auf 140 Hektar. Als Kaufpreis werden jetzt 2,93 Millionen Euro aufgerufen. Im März schien der jahrelange Leerstand des Schlosses beendet. Damals hatte ein Kaufmann aus dem Emsland das Schloss samt Ländereien für etwa 4,6 Millionen Euro erworben.

Der Käufer war am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Bürgermeister Marko Steiner erklärte auf Anfrage, dass er von der neuen Entwicklung an der Schlossstraße nichts wisse. Der Käufer sei nie bei ihm vorstellig geworden. Nach WB-Informationen soll der Kaufmann in den vergangenen Monaten Personal, das sich um Sicherheit und Grünpflege am Schloss kümmerte, entlassen haben.