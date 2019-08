In der St. Ulricus-Kirche ist ein Teil des Chores mit mit besonderen Fresken ausgestattet. Am Tag des offenen Denkmals am 8. September können Interessierte diese begutachten.

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB). Der Kirchbauverein Börninghausen beteiligt sich in diesem Jahr am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Dafür werden am Sonntag, 8. September, die Türen der St. Ulricus-Kirche für alle Interessierten geöffnet.

Unter dem Motto »Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur« sind an diesem Tag anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses in ganz Deutschland verschiedene Denkmäler für alle Interessierten zugänglich.

Die Idee hinter dieser Aktion ist laut dem Veranstalter des Aktionstages, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, »den Blick auf alle revolutionären Ideen oder technischen Fortschritte über die Jahrhunderte zu richten und darauf, wie diese neue Kunst- und Baustile herbeiführten und somit ein Zeitzeugnis der gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten darstellen«, wie es auf der Internetseite der Stiftung heißt.

Extra Führungen durch die Kirche

Die historische St. Ulricus-Kirche mit Fresken aus dem späten Mittelalter und Zeugnissen des Umbruchs in der Reformationszeit kann deshalb von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Besondere Kirchenführungen werden um 12 und um 14 Uhr kostenfrei angeboten.

Dazu werden auch die im vergangenen Jahr an der Kirchenmauer aufgestellten Grabplatten zum Thema gehören. Die Führungen werden von dem Historiker Sebastian Schröder und der Vorsitzenden des Kirchbauvereins Maritta von Haugwitz geleitet.

Die fünf Glocken der Kirche, die vor genau 25 Jahren zum ersten Mal an St. Ulricus erklangen, werden an diesem Jubiläumstag zudem mit vollem Geläut zu hören sein.

Zum Abschluss gibt’s das »Ulrichskonzert«

Am Ende des Tages will der Kirchbauverein Börninghausen die Besucher mit einem besonderen Konzert erfreuen und lädt deshalb ein zum »Ulrichskonzert«. Dabei spielen Simon Obermeier auf der Orgel und Hannah Bernitt an der Querflöte (wir berichteten) um 17 Uhr in der Börninghauser St.-Ulricus-Kirche unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Francis Poulenc.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf an den bekannten Stellen erhältlich: In Börninghausen im Gemeindebüro, bei Getränke Schnittker und in der Volksbank. In Bad Holzhausen im Gemeindebüro, bei Blumen Klinksiek und im Haus des Gastes. In Preußisch Oldendorf bei Hörakustik Degener sowie in Lübbecke beim Schuhhaus Schmidt.

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse. Für Jugendliche gilt ein ermäßigter Preis von fünf Euro.

Nach dem Konzert besteht für alle Besucher zudem Gelegenheit, an einem gemütlichen Ausklang im Gemeindehaus teilzunehmen.