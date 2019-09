Preußisch Oldendorf-Getmold (WB). In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in zwei Betriebe in Getmold eingedrungen. Im Zeitraum von Dienstag, 17.15 Uhr, bis Mittwoch, 6.40 Uhr, brachen die Kriminellen über ein Fensterelement in den Bürotrakt eines Zimmereibetriebes an der Hafenstraße ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten.