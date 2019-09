Von Silke Birkemeyer

Preußisch Oldendorf (WB). Zum Saisonende bedankt sich das Team der Schwimmmeister des Oldendorfer Freibades traditionell bei seinen treuen Gästen mit einem Frühschwimmerfrühstück und einem gemütlichen Grillabend. Am letzten Samstag haben wieder etwa 100 Gäste in »der Perle der Oldendorfer Schweiz« Abschied gefeiert und sich einen schönen Winter gewünscht.

Wenn das Wasser gefühlt deutlich unter 24 Grad Celsius warm ist, nur noch Hartgesottene ihre Bahnen ziehen und der würzige Geruch von Grillfleisch über der Wasseroberfläche liegt, sind das drei sichere Anzeichen für den Badeschluss. So auch am vergangenen Wochenende, an dem sich das Serviceteam und die Gäste voneinander verabschiedeten.

Dauerschwimmer müssen acht Monate warten

Für die Dauerschwimmer beginnt nun die Zeit des Wartens – acht Monate. Anke Huge, Silke und Frank Bekemeier sowie Tanja und Eike Struß dachten mit Wehmut daran und genossen im Schein der untergehenden Sonne ein kühles Getränk mit Schaumkrone. »Von uns aus könnte das Freibad das ganze Jahr geöffnet haben. Bei 24 Grad Wassertemperatur würden wir auch Weihnachten kommen«, scherzte Silke Bekemeier. Die gute Laune am letzten Schwimmtag der Saison überwog auch bei Anke Huge, die am Finaltag die letzten 60 Bahnen schwamm und die angepeilten 80 Saisonkilometer schaffte.

OTSV-Allroundtalent Inge Kolbe nahm noch einmal die Stoppuhr in die Hand und nahm zwei jungen Männern die Zeiten für das Sportabzeichen ab, während andere Dauerschwimmer die Fasssauna ausgiebig nutzten. Zum Ende hin hatten sie fast einen Privatpool, denn nur noch wenige Gäste schwammen in dem klaren und schon deutlich abgekühlten Wasser. Kurz vor Badeschluss war es letztendlich eine Familie aus Bad Holzhausen, die die letzten Bahnen der Saison zog und das besondere Ambiente genoss. Hilke und Anna Vollert sowie Steffen Bäcker sind wie viele andere Besucher des Abends ebenfalls Dauerschwimmer und kennen die Vorzüge der Einrichtung. »Luxus pur«, meinte Monika Tiemann vom Förderverein und freute sich über die gute Resonanz und eine gelungene Saison.

7000 Besucher weniger als 2019 – trotzdem ein gutes Jahr

Etwa 33.000 Besucher zählte das Freibad in der Saison 2019 und damit 7000 weniger als im vergangenen Jahr. Das läge aber an der längeren heißen Periode, erläuterte Stefan Mochmann die Differenz. Sein Fazit: »Das war ein gutes Jahr«. Aktionen wie das Chill-Out-Schwimmen, Entenrennen, die chinesische Heilgymnastik und die neuen Sonnenschirme am Kinderbecken seien alle bei den Gästen gut angekommen. Auch die Fass-Sauna hätte sich etabliert und sei in der Saison jedes Wochenende von einigen Gästen gebucht worden. Das neben den Dauerschwimmern auch der Maulwurf sehr aktiv war, verbuchte er unter »Kleinigkeiten«.

Auf die Frage, wann mit der Tradition des Abschwimmens begonnen wurde, wusste Klaus Köster die Antwort: »Das gibt es schon seit 1977.« Eine lange Zeit, die der neu gegründete Förderverein erst einmal toppen muss. Der sucht noch immer nach einem neuen Vorsitzenden, weiteren Ideen zur Steigerung der Attraktivität und natürlich Mitgliedern, um neue Aktionen auf die Beine zu stellen. So bleibt es auch zum Saisonstart 2020 spannend.