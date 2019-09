Als ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Preußisch Oldendorf am Montag einen Streifenwagen sah, hat er die Flucht ergriffen. Foto: Jörn Hannemann

Preußisch Oldendorf (WB). Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Preußisch Oldendorf hat sich aus dem Staub gemacht, als er am Montag einen Streifenwagen sah. Und das aus gutem Grund: Der Jugendliche hatte Drogen genommen, keine Fahrerlaubnis und obendrein war der Roller frisiert.

Um etwa 13.15 Uhr wollte sich der Jugendliche Kontrolle entziehen und bog von der Spiegelstraße in die Bremer Straße ab. Er hörte nicht auf die Polizei, die ihn zum Anhalten aufforderte, sondern flüchtete durch mehrere Straßen. An einem Fußweg zwischen Blumenstraße und Köllingsmühle hängte er den Streifenwagen ab. Doch bald darauf fand die Polizei den Roller an der Limbergstraße.

Der 17-Jährige, der dort mit einigen Personen saß, gab zu, den Roller gefahren zu haben. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der 17-Jährige musste mit auf die Lübbecker Wache, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Roller, an dem das Versicherungskennzeichen umgeknickt worden war, zudem entdrosselt und mit einem Sportauspuff aufgemotzt wurde. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Aufgrund der Manipulationen stellte die Polizei das Gefährt sicher. Den Jugendlichen erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Konsums von Betäubungsmitteln.