Dass das große Mühlrad wegen des geringen Wasserstandes nicht in Betrieb genommen werden kann, kümmert die kleine Theresa (6) wenig. Sie mahlt ihr Mehl an dem Mühlstein für Kinder mit ihrer eigener Muskelkraft aus den Getreidekörnern. Foto: Jessica Eberle

Preußisch Oldendorf (WB/jes). Die sechsjährige Theresa aus Bad Holzhausen steht vor einem Mühlstein in Miniaturversion. Sie dreht und dreht, bis Mehl und Korn in das Schälchen fallen. An der Gutwassermühle in Bad Holzhausen konnten Besucher am Sonntag einen Einblick in alte Mahltechniken gewinnen.

Am Tag des offenen Denkmals lud die Mühlengruppe schaulustige Besucher in die Gutwassermühle ein. Gerne hätten die Mitglieder auch am großen Mühlstein vorgeführt, wie im 19. Jahrhundert das Korn gemahlen wurde. Aufgrund von Trockenheit stand jedoch zu wenig Wasser zur Verfügung. »Daran sieht man mal, wie abhängig man früher von der Natur war«, sagte Sebastian Schröder von der Mühlengruppe. In Zeiten wie diesen habe man sich früher mit Dampfmaschinen beholfen. Doch mit dem großen Mühlensterben in den 1950er Jahren seien die meisten dieser Maschinen verkauft worden. »Und heute sind wir ja zum Glück auch nicht auf den Besitz solcher Gerätschaften angewiesen«, sagte Schröder.

Mittelalterlicher Mahlstein

Die Mühle aus dem Jahr 1888 in Holzhausen gibt es jedoch immer noch. In ihr befindet sich ein Mahlstein, der für das Mittelalter typisch war. Der große runde Stein wird durch ein Zahnrad bewegt, das durch Wasser angetrieben wird. Das Mahlgut wird zwischen den Steinen zermahlen.

Für Schröder und die Mühlengruppe ist es wichtig zu zeigen, dass die Herstellung von Nahrungsmitteln keine Selbstverständlichkeit ist. »Kornmahlen ist ein Handwerk, das früher nicht wegzudenken war«, sagte Schröder. Gerade für die Kinder sei das eine völlig neue Welt.

Kinder dürfen Korn mahlen

Die kleine Theresa ist an diesem Tag mit ihrem Vater und Bruder Sebastian (8) in der Mühle zu Gast. Interessiert schaut sie sich die vier Getreidesorten an: Gerste, Weizen, Roggen und Hafer steht auf ein paar Schälchen geschrieben. Am Mühlentag dürfen die Kinder das tun, was aufgrund der Wetterlage für die Erwachsenen nicht möglich ist: Korn mahlen. Das geht mit einem Mühlstein, der für die Kleinen besser geeignet ist als das große Original. Heraus kommt frisches Mehl, dass die Kinder mit einem Sieb filtern können. In einer kleinen Tüte darf jedes Kind ein wenig Mehl mit nach Hause nehmen.

Thema an der Gutswassermühle war außerdem die kürzlich abgeschlossene Renovierung. Die Stadt Preußisch Oldendorf ließ marode Schwellhölzer austauschen und anschließend die Außenfassade des Fachwerkgebäudes neu verputzen. »Die Renovierung war wichtig, um zu zeigen: Das Gebäude ist nicht tot, es herrscht immer noch Betrieb«, sagte Schröder.