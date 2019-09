Umgehend erklärten sich Marco Henke und Simon Ireland bereit, die Veranstaltung mit zu organisieren. Themen, wie Ernährung, Unterkünfte, Teilnehmerzahlen, Kosten, Programm, Werbung, Alter, Sponsoren und Helfer wurden diskutiert und perfektioniert, so dass in diesem August die dreitägige Aktion des SVE ihre Premiere erlebte.

Mit 40 Kindern, vielen ehrenamtlichen Helfern und der finanziellen Unterstützung von Sponsoren startete das Sommer-Camp pünktlich um 14.30 Uhr an einem Freitagnachmittag. Nachdem sich die Kinder in der Turnhalle in Börninghausen ihre Schlafplätze eingerichtet hatten, verabschiedeten sich die Eltern von ihren Kleinen. Nach einem kurzen Marsch durchs Dorf, begann schon die erste Trainingseinheit am Sportplatz, unterbrochen von einen kleinen Obst-Snack. Vor dem Abendbrot spielten die Kleinen noch eine Partie Minigolf und die Großen absolvierten einen Waldlauf.

Nachtwanderung

Bei Einbruch der Dunkelheit brach die Gruppe zu einer Nachtwanderung auf den Limberg auf, der mühelos von allen erreicht wurde. Flüsternd bewegten sich die Kinder durch den stockdunklen Wald und nahmen die ersten Geräusche der Nacht wahr. Der Abstieg gestaltete sich etwas schwieriger, da die kleinsten (vier Jahre) von den Helfern getragen wurden. Anschließend krabbelten alle Kinder in ihre Schlafsäcke und schliefen zu den Klängen eines Hörspieles schnell ein. So war es logisch, dass die Helfer vor den Kindern wach waren. Angelika Nennecker, Tanja Struß, Tanja Jungemeier und Anja Wolkensinger richteten im Feuerwehrgerätehaus das Frühstück an. Nach der Mahlzeit begannen die Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, auf dem einige Stationen aufgebaut waren. Im Mittelpunkt stand der Ball und – bei 31 Grad Celsius – der Rasensprenger. Nach einem Mittagessen, startete die erste »Schlag die Kids«-Olympiade. Nach drei Stunden konnten die Sieger gekürt werden.

Austausch am Lagerfeuer

Am Lagerfeuer nach dem Abendbrot konnten die Camp-Teilnehmer einen Auftritt des Dorfzirkus’ »Maluna Kunderbunt« bestaunen. Danach tauschten sich die Teilnehmer am Feuer über ihre Erfahrungen der vergangenen anderthalb Tage aus. Schon dort konnten sich die Organisatoren über sehr positive Resonanz freuen. Zudem respektierten alle die Meinungen der anderen. Vor lauter Müdigkeit hörten dann nur noch wenige das Hörspiel am Lagerfeuer zu Ende an.

Am Sonntagmorgen wurde zunächst gepackt. Und nach zwei Stunden freiem Spielen auf dem Kindergartengelände begann ein Tischtennistraining für alle 40 Kinder, das Noah Brümmelhorst leitete. Schweren Herzens ließen die Betreuer die Kinder gegen Mittag von ihren Eltern abholen. Alle Beteiligten waren sich sicher, dass es nicht das letzte Sommer Camp im Eggetal war.

Verein dankt allen Unterstützern

Der SVE dankte den freiwilligen Helfern Michael Franzrahe, Thorsten Bunde, André Raulwing, Tanja Jungemeier, Christian Doyle, Tanja und Eike Struß, Maik Kampeter, Angelika und Jürgen Nennecker, Horst Kirchhof, Christoph Zeh, Hakan, Heinrich Hageböcke, Mike Pepe, Dirk und Noah Brümmelhorst, Angela Hölscher und allen Artisten des Zirkus »Maluna Kunterbunt«.

Ein besonderer Dank des Vereins ging an die »Ersatz-Eltern« und Nachtwächter, Sandra Diekmeyer, Heiko Jungemeier und Markus Vortmeyer, die 24 Stunden am Tag zur Verfügung standen, sowie an die Sponsoren, die durch finanzielle oder materielle Spenden die Aktion des Vereins unterstützt haben.