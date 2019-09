Bad Holzhausen (WB/aha). Einbrecher haben am Dienstagvormittag ihr Unwesen in Bad Holzhausen getrieben. Nach einem ersten Einbruch in ein Haus an der Straße »Babel« tauchte ein Verdächtiger um etwa 11 Uhr in einem Garten in einem Haus unweit des Friedhofes an der Berliner Straße (B 65) auf.