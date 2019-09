Dieser Golf einer 77-jährigen ist bei dem Unfall in Börninghausen auf einen Acker geschleudert worden. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: Kai Wessel

Preußisch Oldendorf-Börninghausen (WB/aha). Beim Zusammenstoß zweier Autos an der Ecke Geisbergstraße/Schmalenkampsweg in Börninghausen ist am frühen Mittwochabend eine 77-jährige Golffahrerin verletzt worden.