Wer hat nicht schon einmal innig nach »New York New York« getanzt oder sanft zu »Moon River« aus »Frühstück bei Tiffany« die Füße bewegt. Mit Evergreens des amerikanischen und deutschen Tonfilms will das Trio mit Susanne Mewes (Sopran), Ingrid Stein (Mezzosopran) und Peter Kudrup von Behren (Bass-Bariton) die Fangemeinde in Bad Holzhausen erneut begeistern.

Musiker begeistern mit Facettenreichtum

Begleitet werden die Sänger von Tatjana Schuster am Flügel. Senzanome ist bekannt für seine Konzerte der besonderen Art, die häufig auch an besonderen Orten stattfinden. Bereits seit 2011 gastieren die Musiker aus Leidenschaft in und um Bielefeld herum und begeistern ihr Publikum mit ihrem Facettenreichtum.

Das 90-minütige Konzert auf dem Hof Kampschäfer in der Rumenstraße findet in der historischen Scheune am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr statt. Neben einer Getränkepause können die Gäste vor und nach dem Auftritt auch den liebevoll gestalteten Garten in seiner Herbstpracht entdecken. »Der Garten ist in Topform. Die Herbststauden stehen in voller Blüten und die letzten Rosen verströmen ihren Duft«, sagt Anne Schulze-Lammers, die seit einigen Jahren mit Konzerten und Ausstellungen eine kleine Kulturoase in Bad Holzhausen geschaffen hat. Mit dem Programm »What a wonderful world« und weltbekannten Ohrwürmern bietet sie erneut ein Highlight an. Das Konzert wird über die Spenden der Gäste finanziert