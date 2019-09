Elke Klingenhagen, Bäuerin aus Bad Holzhausen-Heddinghausen, ist eine von sechs frisch ausgebildeten Hof- und Gästeführern beim Landwirtschaftlichen Kreisverband. Sie erklärt den Kindern (von links) Paul, Tim, Lian, Ida und Josephine, dass die vier Wochen alten Kälber noch am liebsten Milch trinken, aber auch schon spezielles fein gehäckseltes »Kälberstroh« zu fressen bekommen Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). Mit Feuereifer füllen Ida, Josephine, Paul, Tim und Lian kleine Plastikeimer mit fein gehäckseltem Stroh und streuen es in die Futterrinne im Kälberstall der Familie Klingenhagen in Heddinghausen. Für die Kinder aus der Kita »Max und Moritz« gibt es beim Besuch auf dem Hof viel zu sehen, zu staunen und zu erleben.

Seit vielen Jahren heißt Elke Klingenhagen Gruppen aus Schulen und Kindergärten, aber auch erwachsene Besucher auf dem Vollerwerbsbetrieb willkommen, der sich auf Bullenmast spezialisiert hat. »Diese Besichtigungen haben bei uns schon Tradition«, sagte sie. Seit sie kürzlich eine Zusatzausbildung zur »Hofführerin« absolviert hat, ist »Lampenfieber« beim Umgang mit den Besuchergruppen kein Thema mehr.

Konzept wurde frisch überarbeitet

Elke Klingenhagen und fünf weitere Landwirte und Landwirtinnen haben gemeinsam diese Fortbildung zu Hof- und Gästeführern absolviert. »Das Konzept ›Lernort Bauernhof‹ ist für unseren Landwirtschaftlichen Kreisverband Minden-Lübbecke kein neues Projekt. Aber es dümpelte in letzter Zeit ein wenig vor sich hin«, sagte Rainer Meyer, Kreislandwirt und Vorsitzender des Kreisverbandes. Deshalb sei das Konzept nun frisch überarbeitet worden. »Denn wir wissen um die große Bedeutung, die diese Form der Öffentlichkeitsarbeit hat. Es ist wichtig, schon den ganz Kleinen die Möglichkeit zu geben, einen Bauernhof zu erleben.«

Freude über erfolgreiche Zusatzausbildung zu Hof- und Gästeführern (von links): Die Kursleiterinnen Sophie Mühlberger und Benita Schütte, Kreislandwirt Rainer Meyer, die Teilnehmer Miriam Peitsmeyer, Friedhelm Kruse, Corina Holzmeier, Ernst Kaiser, und Elke Klingenhagen sowie die Kreisverbandsgeschäftsführer Claus-Günther Huebert (Minden) und Holger Topp (Lübbecke). Foto: Arndt Hoppe

Elke Klingenhagen berichtete aus eigener Erfahrung: »Es ist zum Teil erschreckend, wie wenig die Leute, und nicht nur Kinder, über unsere Arbeit wissen. Dass Kühe eben nicht lila sind und dass bei uns keine Tiere gequält werden.«

Besonders freute sich Rainer Meyer darüber, dass die Hof- und Gästeführer-Ausbildung so erfolgreich in Zusammenarbeit mit Unterstützung aus dem niedersächsischen Landkreis Diepholz organisiert wurde. Sein Dank ging an die Kursleiterinnen Sophie Mühlenberg (Öffentlichkeitsreferentin des Landvolkverbands Diepholz) und Benita Schütte (Referentin Ländliche Erwachsenenbildung Niedersachsen). Meyer lobte auch die sechs Teilnehmer des zwölfteiligen Kurses: »Landwirte haben immer reichlich Arbeit auf dem Hof. Es ist sehr gut, wenn sich jemand die Zeit nimmt, den Menschen ein möglichst realistisches Bild von der Landwirtschaft zu geben.«

Verschiedene Betriebsarten beteiligen sich am »Lernort Bauernhof«

»Insgesamt beteiligen sich 40 Bauernfamilien im Mühlenkreis am »Lernort Bauernhof« und geben Einblicke, woher die Lebensmittel kommen, wie es den Tieren auf den Höfen geht und wie nachhaltig die Bauern wirtschaften« erklärt Holger Topp, Geschäftsführer der Kreisverbandes. »Da sind alle möglichen Betriebsarbeiten dabei, von Ackerbau- über Viehzuchtbetriebe bis hin zu Biogasanlagen.« Die Führungen auf den Höfen sind grundsätzlich kostenlos, egal ob für Schulen-, Kindergarten oder sonstige Gruppen. Die Landwirte, die sich beteiligen, erhalten allerdings eine kleine Aufwandsentschädigung aus Mitteln er Stiftung. Holger Topp weist darauf hin, dass der Kreisverband gerade neue Broschüren herausgegeben hat, die an Schulen verteilt werden.

Während die Absolventen der Fortbildung zum Dank eine Sonnenblume bekamen, konnten die die Kinder sich auf dem Hof noch mit Damwild anfreunden. »Die fressen gerade besonders gern Kastanien«, verriet Elke Klingenhagen den Kleinen.

Lern-Bauernhöfe finden

Wer wissen möchte, welche Betriebe in seiner Nähe ihre Höfe öffnen und Führungen anbieten, kann einen »Bauernhoffinder« auf der Internetseite des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes nutzen. Unter der Adresse www.bauernhof.net wird einerseits das Konzept von »Lernort Bauernhof« vorgestellt. Andererseits sind dort mehr als 600 teilnehmende Bauernhöfe verzeichnet. Wer seine Postleitzahl oder den Schulstandort eingibt, wird dort fündig.

Der Kontakt zu den regionalen Betrieben kann aber auch über den Kreisverband vermittelt werden: Geschäftsstelle Lübbecke, Telefon 05741/342721, oder per (E-Mail: info-lk@wlv.de, Geschäftsstelle Minden, Telefon 0571/82802-91 (E-Mail: info-mi@wlv.de).