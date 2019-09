Von Kai Wessel

»Wir durften da immer durch«, sagt Taxiunternehmer Detlef Steinmann aus Preußisch Oldendorf. Gemeint ist die Absperrung zum Markt an der Kreuzung der B 65 mit der Bergstraße in Blasheim. In den vergangenen Jahren sei Taxiunternehmen mit Sitz in Preußisch Oldendorf zumindest die Durchfahrt bis zur Marktstraße erlaubt worden, so Steinmann. Das würde auch durchaus Sinn ergeben, um Marktbesucher in die westlich gelegenen Ortschaften zu befördern. Genau das sei den Unternehmen diesmal erschwert worden. Denn das Sicherheitspersonal an der Absperrung hatte offenbar keine Instruktionen für eine Ausnahmeregelung.

Schleichwege gesucht

Nach Auskunft von Steinmann habe das Durchfahrtverbot dafür gesorgt, dass sich Taxifahrer Schleichwege in Blasheim gesucht hätten, um die Sperre zu umfahren und Fahrgäste in unmittelbarer Marktnähe aufzunehmen. »Wir sind durch die Schulstraße gefahren und dann über die Straße Gilbreen. Von da aus kam man dann zurück auf die B 65.«

Der Taxistand am Wettlager Weg. Foto: Kai Wessel Der Taxistand am Wettlager Weg. Foto: Kai Wessel

Für den offiziellen Taxistand am Wettlager Weg hatte Steinmann eine Genehmigung vom Kreis bekommen. »Aber nur für einen Markttag und auch nur von 23 Uhr bis 7 Uhr«, klagt der Unternehmer. Zudem hätte er Fahrgäste, die von hier aus nach Preußisch Oldendorf oder Bad Essen wollten, »mit der Kirche ums Dorf« fahren müssen. »Taxifahrer dürfen vom Wettlager Weg ja nur nach links Richtung Lübbecke abbiegen.« Steinmann beziffert die Mehrkosten des Umweges für die Fahrgäste auf 4,50 Euro. »Da ärgern sich die Leute und man muss ihnen erklären, warum es nicht anders geht.«

Vorschlag: zweiter Taxistand

Steinmann sieht Optimierungsbedarf. Er hat einen Lösungsvorschlag: »Es ist doch wohl machbar, dass man einen zweiten Taxistand auf der Westseite des Marktes einrichtet, mit zwei, drei Stellplätzen. Ich glaube, das wäre ganz im Sinne der Besucher, die den Markt in Richtung Westen verlassen wollen. Ich denke, ich spreche da auch für meine Kollegen in Preußisch Oldendorf.« Drei Taxiunternehmen sind in der Nachbarstadt von Lübbecke registriert.

Ralf Stühlmeyer, Bereichsleiter Ordnung in der Stadtverwaltung, erklärte, dass man den Vorschlag besprechen und »wohlwollend« prüfen wolle: »Ich finde den Vorschlag gut.« Nach Stühlmeyers Informationen ist es Taxen seit 2018 per verkehrsrechtlicher Anordnung untersagt, den Markt von westlicher Seite aus anzusteuern. Wieso die Taxifahrer aus Preußisch Oldendorf erst in diesem Jahr gestoppt wurden, konnte sich Stühlmeyer nicht erklären.