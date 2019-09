Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf (WB). In der Oldendorfer Schweiz muss etwas passieren, um Überschwemmungen und vollgelaufene Keller zu verhindern. Darüber sind sich alle Mitglieder des Betriebsausschusses der Stadtwerke am Dienstag einig gewesen.

Einstimmig sprachen sie sich dafür aus, dass die Stadt Preußisch Oldendorf sobald wie möglich Maßnahmen ergreifen soll, um den Abfluss von Oberflächenwasser in der Oldendorfer Schweiz zu verbessern. Und das, obwohl die Stadt die Kosten für die Baumaßnahmen komplett selbst tragen muss. Denn dafür erhält die Stadt keinerlei Förderung, wie Bauamtsleiterin Maren Heiden deutlich machte.

Größere Abwasserrohre sollen verlegt werden

Der Betriebsausschuss beschloss, dass zum einen neue Abwasserrohre mit größerem Durchmesser entlang der Linkenstraße bis zur Minigolfanlage am Eininghauser Weg verlegt werden sollen. Zum anderen soll die Stadt ein Grundstück oberhalb des Freibadparkplatzes erwerben, um dort eine natürliche Regenrückhaltung errichten zu können. »Dafür müssten allerdings zunächst einmal Gespräche über den Erwerb mit dem Eigentümer geführt werden«, sagte Maren Heidenreich.

Sie erinnerte daran, wie sich Gremien und Verwaltung der Stadt Preußisch Oldendorf zuvor über viele Monaten mit der Frage befasst hatten, wie sich die Situation bei Starkregenereignissen entschärfen lasse. Anlass dafür waren massive Überschwemmungen und vollgelaufene Keller, unter denen die Anwohner der Oldendorfer Schweiz nach Starkregen in den vergangenen Jahren zu leiden hatten. Die Verwaltung habe im Mai 2018 eingehende Gespräche mit Vertretern der Bezirksregierung geführt, in denen die Hochwasserproblematik angesprochen worden sei. »Dabei haben wir uns auch danach erkundigt, ob es Förderungen für Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das Hochwasserrisikomanagement oder zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gibt«, sagte Heidenreich.

Nachdem die Ergebnisse der Gespräche im Juli 2018 im Betriebsausschuss eingehend diskutiert worden waren, wurde damals beschlossen, ein Konzept für den Mühlenbach und seine Nebengewässer zu erarbeiten. Grundlage dafür sollte ein noch in Arbeit befindlicher Leitfaden des Landes NRW für kommunales Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement sein, der allerdings erst im März 2019 veröffentlicht wurde.

Angedachte Maßnahmen sind nicht förderfähig

Bei einem weiteren Gespräch mit der Bezirksregierung stellte sich dann heraus, dass keine der angedachten Maßnahmen in Preußisch Oldendorf förderfähig ist. »Ein Grund war, dass keine sensible Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen wie Kindergärten, Krankenhäuser oder Feuerwehr in dem Gebiet liegen. Normale Einfamilienhäuser reichen dafür nicht aus«, sagte Maren Heidenreich. Verrohrungen würden grundsätzlich nicht als förderwürdig eingestuft.

Sie betonte allerdings, dass die Rohre an der Linkenstraße ohnehin erneuert werden müssten. Die neuen Rohre würden einen Durchmesser von 800 bis 1000 Millimeter bekommen.

»Die Leitung ist marode und mit der natürlichen Rückhaltung wird das eine große Verbesserung ergeben«, sagte Rolf-Dieter Schütte (CDU). Im Ausschuss seien sich doch alle einig, dass etwas unternommen werden müsse. »Das müssen wir allein schultern, sonst schmeißen uns die Leute irgendwann zu Recht die Fensterscheiben ein«, plädierte auch Uwe Ramsberg (SPD) für die Umsetzung der Pläne ohne Förderung.

Norbert Latzel sagte, er sei auch dafür, dass etwas getan werde. Er zeigte sich allerdings skeptisch, ob die Maßnahmen angesichts des großen Einzugsgebietes von Oberflächenwasser ausreichen würden. Maren Heidenreich erklärte, dass es sich nur um erste Schritte handele: »Wir müssen uns beispielsweise noch überlegen, was wir weiter oben an der Heidestraße und der Eininghauser Straße machen.«

Die neue Verrohrung soll möglichst im Frühjahr 2020 vor der Freibadsaison eingebaut werden. Nach der Saison soll die Rückhaltung hinzu kommen werden. Ein eigenes Starkregenkonzept soll die Stadt nicht mehr aufstellen.