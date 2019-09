Das neue Bett der Bruchriede verläuft über 1000 Meter Freilandstrecke oberhalb der B 65. Das Profil ist 15 Meter breit und bis 1,70 Meter tief. Dort kann sich der Bach schlängeln, an den Böschungen werden niedrige Bäume und Sträucher gepflanzt. Foto: Arndt Hoppe

Von Arndt Hoppe

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). Bislang ist die Bruchriede in Bad Holzhausen ein kleiner, recht stark kanalisierter Bach. Ihr neues Bachbett, durch das sie einmal plätschern soll, ist nicht mehr zu übersehen.

Wer von Lübbecke aus auf der B 65 nach Bad Holzhausen hineinkommt, sieht linker Hand die großflächige Baumaßnahme zur ökologischen Verbesserung der Bruchriede. Dort ist in den vergangenen Wochen mit schwerem Gerät jede Menge Erdreich bewegt worden. Das neue Bett der Bruchriede verläuft über 1000 Meter Freilandstrecke den Hang hinauf. Das Gewässerprofil ist 15 Meter breit und bis 1,70 Meter tief.

So sieht der alte, kanalisierte Bachlauf am Grenzweg aus. Das neue Bachbett verläuft künftig hinter den Gebäuden (ganz rechts im Bild). So sieht der alte, kanalisierte Bachlauf am Grenzweg aus. Das neue Bachbett verläuft künftig hinter den Gebäuden (ganz rechts im Bild).

Michael Reimann vom Bauamt der Stadt Preußisch Oldendorf zeigte sich auf Anfrage dieser Zeitung zufrieden mit den Baufortschritten: »Die Bauarbeiten sind Anfang des Jahres in Auftrag gegeben worden und die Maßnahmen laufen derzeit gut im Plan.« Zu Beginn hätten sich zwar einige Verzögerungen ergeben, weil umfangreiche Infrastrukturarbeiten speziell am Dammweg nördlich der B 65 erledigt werden mussten. So hätten beispielsweise bestehende Kabel verlegt werden müssen.

»Aber aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen konnte das Bauunternehmen die Zeit wieder herausholen.« Gleichzeitig machte er deutlich, dass es keinen besonderen Zeitdruck für die Fertigstellung gebe. Es sei grundsätzlich angestrebt, bis zum Ende des Jahres alle baulichen Maßnahmen erledigt zu haben, insbesondere das Querungsbauwerk am Dammweg. Letzten Endes sei man dabei aber wiederum vom Wetter abhängig.

Reimann wies besonders darauf hin, wie mit den beträchtlichen Mengen Bodenaushub umgegangen wird. »Das Erdreich wird auf eine landwirtschaftliche Fläche in Börninghausen übertragen. Dort diene die Erde dazu, eine Senke aufzufüllen und die Ackeroberflächen auszugleichen«, sagte er. Dieser wirtschaftliche Umgang mit dem Erdreich spare Geld. »Das erspart uns eine kostenintensive Entsorgung auf einer Deponie«, sagte er. Der geplante Kostenrahmen von einer Million Euro (davon 90 Prozent aus Fördermitteln und 10 Prozent Stadtanteil) werde voraussichtig eingehalten.