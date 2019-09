Der Landesbetrieb Straßen NRW hat Einwände gegen die geplante Zufahrt für die anliefernden Aldi-Lkw über den ZOB. Die Stadt hält allerdings an dieser Variante fest. Foto: Viola Willmann

Preußisch Oldendorf (WB/vw). Ein SPD-Antrag mit Fragen zur Innenstadtentwicklung in Preußisch Oldendorf ist zu spät gekommen. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Antrag mehrheitlich abgelehnt und somit den weiteren Weg für den Aldi-Neubau geebnet .