Von Joscha Westerkamp

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen (WB). In der Sonne sitzen, einen Wein trinken und sich mit Bekannten unterhalten: Genau das war beim Bad Holzhauser Weinfest am Samstag möglich. Und dieses Angebot nahmen erneut viele Leute wahr. Schon kurz nach Beginn war jeder der aufgestellten Tische am Sportplatz besetzt.