»In der heutigen technisierten Welt ist die Rassegeflügelzucht leider nicht mehr so beliebt. Dies hat zur Folge, dass unserem Verein junge tatkräftige Mitglieder fehlen, um noch weitere Ausstellungen durchführen zu können«, begründet der Verein das Aus der Ausstellungen. Mit diesem Schritt geht eine lange Ära der Geflügelschauen in Börninghausen zu Ende: 1925 gegründet, hat sich der RGZV die Pflege der Rassegeflügelzucht zum Ziel gemacht und seit dem beherzigt.

»Das Vorhaben, andere Züchter und Interessenten zum Mitmachen anzuregen, wurde durch die jährlichen Geflügelschauen unterstützt. Diese fanden ab 1926 regelmäßig statt und wurden nur durch die Kriegsjahre kurz unterbrochen«, erklärt der Verein weiter. Diese lange Tradition findet nun am kommenden Wochenende mit der letzten Ausstellung unter dem Motto »Ein letztes Mal« dennoch ein Ende.

Der Verein selbst bleibt erhalten

Gezeigt werden dann 130 Hühner und Tauben in verschiedenen Farbenschlägen, die zudem den Preisrichtern zur Bewertung vorgestellt werden. »Gerade solche Veranstaltungen zeigen der Öffentlichkeit, wie wichtig die Kleintierzucht für unsere Gesellschaft und unsere Umwelt ist. Viele bedrohte Rassen werden von den Züchtern gehegt und gepflegt und somit für die Nachwelt erhalten. Geflügelzucht ist ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung, die den Menschen ausfüllt und für Entspannung sorgt, gerade in unserer heutigen technisierten Welt«, teil der Verein mit.

Der Rassegeflügelzuchtverein Börninghausen-Eininghausen hatte seit seiner Gründung 1925 insgesamt elf Vorsitzende. Der derzeitige Vorsitzende Michael Pott führt den Verein seit mittlerweile 25 Jahren. Gänzlich aufgeben wollen die Mitglieder des RGZV ihren Verein allerdings nicht: »Auch wenn wir in diesem Jahr unsere letzte Ausstellung machen, wird der Geflügelverein noch weiter als fester Bestandteil der Vereine in Börninghausen zu finden sein«, erklärt der Verein.

Ein Grund für diese Entscheidung ist vermutlich, dass der RGZV in den vergangenen Jahren durch eine stetige Aufwärtsentwicklung die Vereinsarbeit geprägt worden sei. Der Zusammenhalt unter den Mitgliedern sei stets in recht harmonischer Weise gegeben gewesen. Auch die Existenz des Vereins sei durch die Kriegsjahre nicht verloren gegangen, sodass man auf mittlerweile 94 Jahre RGZV Börninghausen-Eininghausen zurückblicken können und daran auch weiterhin festhalten wolle, heißt es aus dem Verein. Viele der Mitglieder träfen sich schließlich immer noch zu den jährlichen Klön- und Grillabenden.

Die Mitglieder haben bereits viele Preise gewonnen

Nicht zuletzt spiele der Erfolg des Vereins eine wichtige Rolle: »Viele unsere Mitglieder sind beziehungsweise waren sehr erfolgreiche Züchter die weit über die Grenzen von Pr. Oldendorf bekannt. Viele Titel wie Deutscher Meister, Bundessieger und Europameister wurden in den letzten Jahren errungen. Zu den erfolgreichsten Züchter unseres Vereins gehörten der bereits verstorbene Züchter Gustav Stöwe und die noch aktiven Züchter Hans-Dieter Albers und Michael Pott«, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Zum »letzten Mal« lädt der RGZV Börninghausen-Eininghausen alle Interessierten am Samstag, 28. September, von 15 Uhr an und am Sonntag, 29. September, von 9 Uhr an zur Junggeflügelausstellung in die Halle Husemeyer, Eggetaler Straße 30, in Pr. Oldendorf-Börninghausen ein.

Für Kaffee, Kuchen sowie einen Würstchenstand und einen Getränkeausschank ist gesorgt. Auch die traditionelle Tombola wird es noch einmal geben.