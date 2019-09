Der Zustand der Straße Langenhegge in Preußisch Oldendorf lässt zu wünschen übrig. Die Sanierung soll 2020 in Angriff genommen werden, parallel zur Sanierung des Bahnübergangs, den die VLO im zweiten Quartal anstrebt. Foto: Viola Willmann

Von Viola Willmann

Preußisch Oldendorf (WB). Im Jahr 2020 ist der Ausbau der Straße Langenhegge in Nord-Süd-Richtung vorgesehen. Das ist allerdings die einzige Maßnahme, die die Stadt Preußisch Oldendorf im Straßenbauprogramm in absehbarer Zeit ins Auge gefasst hat.

Gründe gibt es dafür mehrere. »Die Stelle des Straßenbauingenieurs in der Verwaltung ist immer noch vakant. Auch sind einige Maßnahmen an Baustellen von Straßen NRW gekoppelt. Dann müssen wir darauf warten«, erläuterte Maren Heidenreich, Bereichsleiterin Bauen, im Bauausschuss. Für die Langenhegge konnte sie den Ausschussmitgliedern allerdings eine Entwurfsplanung vorlegen.

Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO) plant parallel zu den Arbeiten an der Straße die Sanierung des Bahnübergangs sowie die Ausstattung mit entsprechenden Sicherungsanlagen. Seitens der VLO wird eine Ausführung im zweiten Quartal 2020 anvisiert. »Wir stimmen die Maßnahmen aufeinander ab. Wir haben auch eine gemeinsame Ausschreibung geprüft, die macht allerdings keinen Sinn«, berichtete Heidenreich. Denn für die Sanierung des Bahnübergangs würden Fachfirmen herangezogen werden müssen, die im »einfachen« Straßenbau zu teuer wären.

Frage nach der Notwenigkeit eines Gehweges

In der Entwurfsplanung für die Langenhegge sind ein 140 Meter langer Stellplatz für Lastwagen sowie ein Gehweg vorgesehen. Wilfried Niemeyer (CDU) hinterfragte, ob ein Gehweg an dieser Stelle tatsächlich benötigt werde. Maren Heidenreich: »Das sieht die Satzung so vor, da es sich um eine erstmalige Herstellung der Anlage handelt. In Einzelfällen kann man davon absehen. Das muss dann allerdings begründet und beschlossen werden.« Heidenreich stellte klar: »Diese Möglichkeit sehe ich für die Langenhegge nicht. Zumal ich den Gehweg dort auch für sinnvoll halte.« Schließlich befänden sich dort der Motorpark, der Jugendtreff und auch eine Flüchtlingsunterkunft.

Wilfried Niemeyer merkte auch an, ob man die Parkbucht für die Lastwagen nicht einfach teeren könne, statt sie teuer zu pflastern. Diese Anregung wolle sie aufnehmen, sagte Maren Heidenreich. Die Entwurfsplanung soll in einer Anliegerversammlung vorgestellt werden, bei der weitere Vorschläge geäußert werden können.

Ablöseverträge bereits mit einigen Grundstückseigentümern geschlossen

Desweiteren mussten die Ausschussmitglieder entscheiden, wie die Anwohner an den Kosten für die Straßensanierung beteiligt werden. Es gibt zwar klare Regelungen, allerdings werden Grundstücke in Gewerbe- und Industriegebieten anders abgerechnet. Für Grundstücke in diesen Gebieten wurden in der Vergangenheit als Wirtschaftsförderungsmaßnahme über Ablöseverträge Sonderkonditionen gewährt (pauschal 3 Euro je Quadratmeter für den Straßenbau).

Mit einigen Grundstückseigentümern wurden bereits Ablöseverträge abgeschlossen, andere Betroffene haben bisher jedoch keinen Gebrauch davon gemacht. Wieder andere Grundstücke an der Langenhegge sind nicht als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen, etwa der Jugendtreff oder die Asylbewerberunterkünf-te, so dass die Sonderregelung nicht greifen würde. Außerhalb des ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebietes erschließt die Langenhegge zudem auch noch landwirtschaftliche Flächen.

Die Ausschussmitglieder einigten sich auf Abrechnung der noch ausstehenden Grundstücke nach der üblichen Satzung. Lediglich Dieter Gerlach von der Freien Wählergemeinschaft enthielt sich bei der Abstimmung.